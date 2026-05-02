«Ο Akylas δεν πήγε τυχαία στη Eurovision, το κυνηγούσε εδώ και εφτά χρόνια»: Συγκινεί η αδελφή του

Συγκίνησε σήμερα η αδελφή του Akylas, η οποία υπερασπίστηκε τον φετινό εκπρόσωπό μας στη Eurovision 2026 με το «Ferto», λέγοντας πως η επιτυχία και η πέραση που έχει στο ευρωπαϊκό κοινό, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Όπως δήλωσε στον Alpha, «Πραγματικά είναι σαν να το έστειλε ο ίδιος ο θεός, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό. Δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι κάτω γύρω στα εφτά χρόνια, το κυνηγάει πάρα πολύ.

Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του να φέρει μία καλή θέση. Έχει άγχος αλλά του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί, παρόλο που έχει πολλές πρόβες. Θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του».

