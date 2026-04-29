Πόσο επικίνδυνο είναι να παρκάρεις στο Παγκράτι; - Τι λένε τα στοιχεία για το road rage στην Αθήνα

Αν είσαι γυναίκα και οδηγείς στην Αθήνα, ξέρεις καλά ότι το πρόσφατο περιστατικό βίας στο Παγκράτι δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο

Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά να προσπαθείς να παρκάρεις στο Παγκράτι μέρα μεσημέρι;

Αν είσαι γυναίκα και οδηγείς στην Αθήνα, ξέρεις καλά ότι το πρόσφατο περιστατικό βίας στο Παγκράτι δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο. Ένας οδηγός μοτοσικλέτας ξυλοκόπησε άγρια μια γυναίκα οδηγό με αποτέλεσμα εκείνη να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι, επειδή θεώρησε ότι τον εμπόδιζε την ώρα που εκείνη πάρκαρε. Στη συνέχεια κρύφτηκε σε μια πολυκατοικία μέχρι να περάσει το αυτόφωρο.

Αν οδηγείς στην Αθήνα, ξέρεις ήδη ότι το road rage έχει ξεφύγει. Αλλά ας το δούμε με στοιχεία. Σύμφωνα με την έρευνα των Focus Bari και Anytime, το 80% των Ελλήνων οδηγών έρχονται αντιμέτωποι με λεκτική βία καθημερινά. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην επιθετική οδήγηση, ενώ άλλες έρευνες, όπως του Ιδρύματος Vinci Autoroutes, δείχνουν ότι οι Έλληνες οδηγοί είναι από τους πιο "ανυπόμονους" και "εριστικούς" στην Ευρώπη, με το 50% να παραδέχεται ότι βρίζει άλλους οδηγούς. Κάτι που μας οδηγεί στις τελευταίες θέσεις στον δείκτη «ευγένειας στον δρόμο».

Εξαιρετικά. Πάμε τώρα και στην έμφυλη διάσταση του θέματος. Ναι, φυσικά και υπάρχει.

Το 95% των γυναικών οδηγών έχουν δεχτεί επιθετική συμπεριφορά στον δρόμο

Η έμφυλη πλευρά της βίας στο δρόμο

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα του 2024 από το Wheels for Women, το 95% των γυναικών οδηγών έχουν δεχτεί επιθετική συμπεριφορά στον δρόμο. Τα κοινωνικά στερεότυπα παίζουν τεράστιο ρόλο εδώ. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 46% των γυναικών έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με το κλισέ ότι «οι γυναίκες δεν ξέρουν να παρκάρουν». Αυτά τα στερεότυπα δεν είναι απλώς παρωχυμένα ή "αστεία". Στην ψυχολογία ονομάζεται «στερεότυπη απειλή» (stereotype threat) και έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Queensland έχουν δείξει ότι όταν οι γυναίκες δέχονται αυτή την πίεση και τον χλευασμό ενώ οδηγούν (π.χ. από έναν άντρα που φωνάζει επειδή αργούν να παρκάρουν), το άγχος τους αυξάνεται τόσο πολύ που επηρεάζεται η οδηγική τους ικανότητα.

Και ενώ τα στερεότυπα λένε ότι οι γυναίκες είναι "επικίνδυνες" οδηγοί, τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat (2023-2024) δείχνουν ότι οι άνδρες εμπλέκονται σε συντριπτικά περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Σε ποσοστό 80%.

Αυτό που είδαμε στο Παγκράτι είναι αυτό που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν Gendered Road Rage: οδική βία που δεν ξεκινάει από το πάρκινγκ, αλλά από την ανάγκη του θύτη να επιβληθεί σε μια γυναίκα.

Το να παρκάρεις στο σπίτι σου ή να κινείσαι στην πόλη σου δεν θα έπρεπε να απαιτεί θάρρος, ούτε να ρισκάρεις τη σωματική σου ακεραιότητα. Ο δρόμος είναι δημόσιος χώρος και μας ανήκει εξίσου. Η οδήγηση είναι μετακίνηση, όχι πόλεμος.

