Είσαι εσωστρεφής; 8 συμπεριφορές που σε φέρνουν στα όριά σου

Από τις απροειδοποίητες κλήσεις έως τις ξαφνικές αλλαγές στα σχέδια, υπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να εξαντλήσουν πραγματικά έναν εσωστρεφή άνθρωπο

Οι βαθιά εσωστρεφείς άνθρωποι δεν είναι ούτε περίεργοι ούτε αντικοινωνικοί. Απλώς επεξεργάζονται τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο, έχουν ανάγκη από περισσότερη ησυχία και χρειάζονται τον προσωπικό τους χώρο. Σε έναν γρήγορο και θορυβώδη κόσμο, ορισμένες συμπεριφορές μπορούν να τους εξαντλούν ιδιαίτερα - όχι επειδή είναι υπερβολικοί, αλλά επειδή έτσι λειτουργούν.

8 συμπεριφορές που φέρνουν τους εσωστρεφείς ανθρώπους στα όριά τους:

Όταν η σιωπή τους παρεξηγείται

Οι εσωστρεφείς άνθρωποι τείνουν να χαρακτηρίζονται λανθασμένα ως αγενείς, αμήχανοι ή δυστυχισμένοι, απλώς επειδή είναι πιο ήσυχοι. Έτσι, όταν κάποιος υπονοεί ότι νιώθουν άβολα, αυτό τους φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Για εκείνους, η σιωπή δεν είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση - είναι μια κατάσταση ηρεμίας και άνεσης.

Όταν αναγκάζονται να κοινωνικοποιηθούν

Δεν υπάρχει τίποτα πιο κουραστικό για έναν εσωστρεφή από το να αισθάνεται υποχρεωμένος να συμμετέχει σε κοινωνικές περιστάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη κι όταν απολαμβάνει την παρέα κάποιου, έρχεται μια στιγμή που χρειάζεται να αποσυρθεί για να ηρεμήσει. Δεν αποφεύγει τους ανθρώπους - απλώς δεν μπορεί να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Όταν τους διακόπτουν ενώ μιλούν

Οι εσωστρεφείς άνθρωποι δεν μιλούν ακατάπαυστα. Έτσι, όταν παίρνουν τον λόγο, συνήθως σημαίνει ότι έχουν να προσθέσουν κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνους. Για αυτό, οι συνεχείς διακοπές τούς ενοχλούν ιδιαίτερα. Καθώς συχνά χρειάζονται χρόνο για να εκφράσουν τις σκέψεις τους, το να τους διακόπτει κάποιος ή να μιλά πάνω από τη φωνή τους κάνει την εμπειρία ακόμη πιο δυσάρεστη για αυτούς.

Όταν μια χαλαρή συνάντηση μετατρέπεται σε μεγάλη κοινωνική συγκέντρωση

Οι περισσότεροι εσωστρεφείς αισθάνονται πιο άνετα σε μικρές ομάδες και σε ήρεμα, προβλέψιμα περιβάλλοντα. Για αυτό μπορεί να εκνευριστούν όταν μια συνάντηση με λίγους φίλους καταλήγει σε μια μεγάλη κοινωνική συγκέντρωση. Οι ανεξέλεγκτες αλλαγές στο κοινωνικό τους πλαίσιο τούς δημιουργούν μεγάλη δυσφορία.

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Όταν δεν γίνονται σεβαστά τα όριά τους

Όλοι οι άνθρωποι έχουν προσωπικά όρια, ακόμη κι αν οι γύρω τους δεν κατανοούν πάντα τους λόγους πίσω από αυτά. Οι εσωστρεφείς είναι συνήθως πολύ ξεκάθαροι με τα όριά τους - ακόμη κι αν δεν τα φωνάζουν. Όταν αυτά αγνοούνται ή παραβιάζονται, τείνουν να απομακρύνονται πολύ γρήγορα.

Όταν διακόπτεται ο χρόνος που περνούν μόνοι τους

Για τους εσωστρεφείς, η μοναξιά δεν είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Αντίθετα, αποτελεί βασική ανάγκη τους και τον τρόπο με τον οποίο φορτίζουν την κοινωνική τους μπαταρία. Για αυτό οι απρόσμενες επισκέψεις και τα συνεχή μηνύματα μπορεί να τους αποσυντονίσουν σημαντικά. Για εκείνους, ο χρόνος που περνούν μόνοι τους είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος με την ψυχική τους ευεξία.

Όταν προκύπτουν σχέδια της τελευταίας στιγμής

Οι εσωστρεφείς συνήθως προτιμούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι τους περιμένει. Έτσι, όταν το πρόγραμμά τους ανατρέπεται ξαφνικά, μπορεί να αισθανθούν αποδιοργανωμένοι και αγχωμένοι. Η αβεβαιότητα τούς δυσκολεύει περισσότερο από ότι τους άλλους ανθρώπους, για αυτό και οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής είναι κάτι που τους φέρνει στα όριά τους.

Όταν τους τηλεφωνούν αντί να στείλουν μήνυμα

Για πολλούς εσωστρεφείς, οι απροειδοποίητες τηλεφωνικές κλήσεις είναι ιδιαίτερα αγχωτικές. Δεν έχει σημασία πόσο αγαπούν τον άνθρωπο που καλεί - η ξαφνική διακοπή του προσωπικού τους χρόνου μπορεί να τους ενοχλήσει. Ένα μήνυμα τους δίνει τον απαραίτητο χρόνο για να επεξεργαστούν τις πληροφορίες και να απαντήσουν χωρίς πίεση.