LIFE NOW WHAT'S NEW

Της έσπασε το πόδι για μια θέση πάρκινγκ - Απίστευτο περιστατικό στο Παγκράτι

JTeam

27 Απριλίου 2026

Της έσπασε το πόδι για μια θέση πάρκινγκ - Απίστευτο περιστατικό στο Παγκράτι
Unsplash
Μια θέση πάρκινγκ αποτέλεσε αιτία και αφορμή για να καταλήξει μια 22χρονη κοπέλα στο νοσοκομείο.

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Παγκράτι το απόγευμα του Σαββάτου 25/4, ενώ μια 22χρονη κοπέλα προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της. Ο λόγος; Μια θέση πάρκινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ένας 59χρονος οδηγός μηχανής θεώρησε πως η 22χρονη τον εμπόδιζε κατά τη διάρκεια στάθμευσης του αυτοκινήτου της και αφού της επιτέθηκε λεκτικά, κατέβηκε από τη μηχανή του και την ξυλοκόπησε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο 59χρονος τη γρονθοκόπησε και την έριξε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Η 23χρονη έχει σπάσει το πόδι της, ενώ φέρει τραύματα και σε άλλα σημεία. Μετά την επίθεση, ο οδηγός μηχανής διέφυγε από το σημείο, προκειμένου να κρύψει τα στοιχεία του.

Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος παραμένει άφαντος. Η 23χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

TAGS

Φόρτωση BOLM...