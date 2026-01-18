Το «στοιχειωμένο» σπίτι στο Παγκράτι: Όταν κάθε βράδυ την ίδια ώρα η διαφυγή ήταν η μόνη λύση

Σχεδόν 100 χρόνια πριν στο Παγκράτι, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε εκείνα τα βράδια του Αυγούστου

Αύγουστος του 1930 και το Παγκράτι βρίσκεται αντιμέτωπο με σκηνές πραγματικού τρόμου. Στην οδό Αστυδάμαντος 39, στην οικία του Γιάννη Τομπόπουλου, εκτυλίσσονται ανεξήγητα και ανησυχητικά γεγονότα, που οδηγούν τους κατοίκους στο μοναδικό συμπέρασμα πως για να σωθούν πρέπει να φύγουν.

Όπως κατέθεσαν δεκάδες ένοικοι και περίοικοι, κάθε βράδυ μετά τις 9:30, το σπίτι δεχόταν αλλεπάλληλες και εκκωφαντικές επιθέσεις με πέτρες, τούβλα και μεγάλες κοτρώνες. Η επικρατούσα εκδοχή της εποχής, έκανε λόγο για την παρουσία ενός άγριου και εχθρικού πνεύματος, το οποίο επιχειρούσε με κάθε τρόπο να εκδιώξει όσους διέμεναν εκεί.

