Ζώδια σήμερα (01/3): Ημέρα αναθεώρησης και εσωτερικής ισορροπίας — Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (01/3)

Η Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 ξεκινά τον πρώτο μήνα της άνοιξης με μια αστρολογική ατμόσφαιρα που φαίνεται να ενθαρρύνει την εσωτερική αναθεώρηση και την επικοινωνία με βάση το συναίσθημα. Η ημέρα χαρακτηρίζεται από την παρουσία του Ερμή σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθύες, γεγονός που καθιστά την επικοινωνία πιο διαισθητική και ενίοτε… «ομιχλώδη». Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια μπορεί να έχουν πολλαπλές ερμηνείες και ότι η ανάγκη να εκφράσουμε όσα νιώθουμε βαθιά είναι πιο έντονη, αλλά η σαφήνεια μπορεί να μην έρχεται αμέσως.

Παράλληλα, η Σελήνη εξακολουθεί να επηρεάζει την ψυχολογία μας, ενισχύοντας την ανάγκη για ολοκλήρωση κύκλων, σκέψη και επανεξέταση σχέσεων ή επιλογών που έχουν σημασία για τη ζωή μας.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η Κυριακή σε καλεί να κοιτάξεις μέσα σου και να αξιολογήσεις πώς εκφράζεις τις ανάγκες και τα συναισθήματά σου — όχι μέσα από παρορμητισμό, αλλά μέσω βαθύτερης, ενδοσκοπικής σκέψης. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή σε πηγαίνει πίσω σε ξεχασμένα μηνύματα.

Ταύρος

Η ενέργεια αυτής της Κυριακής ενδυναμώνει την ανάγκη σου για συναισθηματική απόλαυση και ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα σε προκαλεί να δεις πώς η σταθερότητα που επιδιώκεις συνδέεται με το τι πραγματικά νιώθεις. Τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια ή την καθημερινότητά σου μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο.

Δίδυμοι

Παρόλο που η λογική και η επικοινωνία είναι από τα κύρια σου πλεονεκτήματα, η σημερινή ενέργεια σε ωθεί να αναθεωρήσεις πώς εκφράζεις αυτό που νιώθεις. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στους Ιχθύες σημαίνει ότι τα λόγια μπορεί να μην έχουν την επιθυμητή σαφήνεια, και κάποιες συζητήσεις ίσως σε μπερδέψουν περισσότερο.

Καρκίνος

Η Κυριακή αυτή σε ωθεί να δεις πώς οι συναισθηματικές σου ανάγκες επηρεάζουν καθημερινές σου υποθέσεις. Η ενέργεια της ημέρας μπορεί να ανασύρει παλιές αναμνήσεις ή υποσυνείδητες ανησυχίες που σε επηρεάζουν περισσότερο από όσο έχεις συνειδητοποιήσει.

Λέων

Στην αρχή του μήνα, νιώθεις μια έντονη ανάγκη για έκφραση της μοναδικότητάς σου, αλλά η σημερινή ενέργεια σε ενθαρρύνει να το κάνεις με τρόπο που αγγίζει και τις καρδιές των άλλων. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή φέρνει στο μυαλό ιδέες, σχέδια και ίσως ακόμα και πρόσωπα από το παρελθόν.

Παρθένος

Η Κυριακή σε καλεί να ρίξεις μια "διαφορετική ματιά" στα πράγματα που θεωρείς δεδομένα. Η ανάγκη σου για τάξη και καθαρότητα μπορεί να έρθει σε αντίθεση με την πιο "αισθησιακή" και διαισθητική ενέργεια που επικρατεί.

Ζυγός

Η Κυριακή αυτή σου δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσεις σχέσεις και συνεργασίες. Η ενέργεια των Ιχθύων σε κάνει πιο ενσυναίσθητο/η στις ανάγκες των άλλων, αλλά αυτό μπορεί να σε μπερδέψει αν δεν ξεκαθαρίσεις τα όριά σου. Είναι σημαντικό να εκφράσεις τι θέλεις με σαφήνεια.

Σκορπιός

Πέρα από την εξωτερική σου δύναμη, η Κυριακή αυτή σε ωθεί να δεις πώς τα βαθύτερα συναισθήματά σου επηρεάζουν τη σκέψη και τη δράση σου. Η αυξημένη διαίσθηση και η ένταση που συνοδεύει την ενέργεια της ημέρας σε βοηθούν να αντιληφθείς τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια των καταστάσεων.

Τοξότης

Η ημέρα σε καλεί να επανεξετάσεις τον τρόπο που συνδέεσαι με τους άλλους και τις ιδέες σου. Μπορεί να νιώσεις μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που θες να πεις και σε αυτό που πραγματικά εκφράζεις.

Αιγόκερως

Η Κυριακή αυτή είναι μια ημέρα που σε βοηθά να επανεξετάσεις τις καθημερινές σου ρουτίνες, τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις και τον τρόπο που εκφράζεις τις ανάγκες σου στην εργασία και στην προσωπική σου ζωή.

Υδροχόος

Ο ελεύθερος πνευματισμός σου σήμερα συναντά την ανάγκη για βαθιά συναισθηματική κατανόηση. Είναι πιθανό να νιώσεις ότι οι ιδέες σου βρίσκουν μεγαλύτερη απήχηση όταν εκφράζονται με ευαισθησία και ενσυναίσθηση.

Ιχθύες

Εσύ, που είσαι ο φυσικός φορέας της ενέργειας της ημέρας, μπορείς να αναδείξεις τη βαθύτερη σου κατανόηση και τη διαισθητική σου ικανότητα. Η Κυριακή αυτή σε καλεί να κοιτάξεις μέσα σου και να εκφράσεις όχι μόνο αυτά που νιώθεις, αλλά και αυτά που ονειρεύεσαι.