Αυτά είναι τα καλύτερα μολύβια χειλιών για γυναίκες άνω των 50

Δεν τονίζουν τις λεπτές γραμμές και έχουν φοβερή απόδοση χρώματος και διάρκεια

Με τα χρόνια, τα χείλη αλλάζουν: Η φυσική παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται, ο όγκος υποχωρεί και το περίγραμμα γίνεται πιο «μαλακό» και λιγότερο καθορισμένο. Παράλληλα, η επιδερμίδα αφυδατώνεται πιο εύκολα και οι ρυτίδες γύρω από το στόμα γίνονται πιο εμφανείς, κάνοντας το κραγιόν να «φεύγει» ή να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές. Εδώ ακριβώς μπαίνει στο προσκήνιο το σύγχρονο μολύβι χειλιών, όχι πια ως ένα σκληρό περίγραμμα, αλλά ως εργαλείο φροντίδας και διακριτικής ενίσχυσης του σχήματος.

Τα καλύτερα μολύβια για ώριμα χείλη έχουν κρεμώδη, ενυδατική υφή, γλιστρούν χωρίς να «τραβούν» το δέρμα και είναι εμπλουτισμένα με συστατικά όπως υαλουρονικό ή έλαια για άνεση και ελαστικότητα. Παράλληλα, οι σύγχρονες φόρμουλες είναι σχεδιασμένες να αποτρέπουν το λεγόμενο feathering, δηλαδή το «άπλωμα» του χρώματος στις γραμμές, διατηρώντας το αποτέλεσμα αψεγάδιαστο για ώρες .

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα, πιο σκληρά μολύβια που μπορούσαν να δείχνουν βαριά ή να τονίζουν τις ατέλειες, τα νέα μολύβια χειλιών λειτουργούν σχεδόν σαν φίλτρο: ορίζουν απαλά το περίγραμμα, δίνουν την ψευδαίσθηση πιο γεμάτων χειλιών και «σβήνουν» φυσικά προς το εσωτερικό, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα:

Τα καλύτερα μολύβια χειλιών μετά τα 50

Hotliner, KOSAS-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, αυτό το μολύβι γλιστρά άνετα στα χείλη για να σχεδιάσει το περίγραμμα με ευκολία και να τα τονίσει, χωρίς να τα ξηραίνει.

Lip Contour 2.0, Huda Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Το μολύβι αυτό είναι εμπλουτισμένο με ένα θρεπτικό σύμπλεγμα σόγιας και γλυκόριζας για σαρκώδες αποτέλεσμα με κρεμώδη και άνετη υφή και χρώμα που διαρκεί έως και 9 ώρες.

Lip Idôle Liner, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Η κρεμώδης υφή του απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και εξασφαλίζει αποτέλεσμα που διαρκεί χωρίς μουτζούρες. Το έντονο ματ χρώμα παραμένει στη θέση του τόσο κατά την καθημερινή χρήση όσο και για μια βραδινή περίσταση.

Creamy Soft Liner, Inglot-Απόκτησέ το εδώ

Το Creamy Soft Lip Liner συνδυάζει έντονη χρωστική με βελούδινο τελείωμα. Η κρεμώδης σύνθεσή του εξασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή και έντονο χρώμα με μία μόνο κίνηση.

Lip Cheat, Charlotte Tilbury-Απόκτησέ το εδώ

Το Lip Cheat είναι ανθεκτικό στο νερό, δεν κάνει μουτζούρες και χαρίζει ένα τέλειο, φυσικό, ακριβές και μεγάλης διάρκειας αποτέλεσμα στα χείλη.