Τα actives που πρέπει να αναζητήσεις στη λίστα των συστατικών έτσι ώστε να βεβαιωθείς ότι θα φέρει τα μέγιστα αντιγηραντικά αποτελέσματα

Καθώς το δέρμα ωριμάζει, οι ανάγκες του αλλάζουν σημαντικά. Η κρέμα στην οποία ορκιζόσουν στα 20 ή τα 30 σου ,μπορεί στα 50 να μην φέρει τα αποτελέσματα που ήλπιζες. Ο λόγος είναι απλός: Με το πέρασμα του χρόνου, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης μειώνεται, η επιδερμίδα χάνει μέρος της πυκνότητας και της ελαστικότητάς της, ενώ η ξηρότητα γίνεται πιο έντονη. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι ορμόνες κάνουν «πάρτι», επιταχύνοντας τη λέπτυνση του δέρματος και την εμφάνιση ρυτίδων. Η κρέμα προσώπου άνω των 50 δεν αρκεί να ενυδατώνει, θα πρέπει να έχει επίσης στοχευμένη αντιγηραντική δράση. Για να το πούμε πολύ απλά αν η κρέμα που κοιτάς δεν περιέχει κάποιο από τα παρακάτω συστατικά, καλύτερα να το ξανασκεφτείς πριν την αγοράσεις:

Κρέμα προσώπου άνω των 50: 3 συστατικά που πρέπει να περιέχει

Υαλουρονικό Οξύ

Το υαλουρονικό οξύ είναι απαραίτητο σε κάθε ηλικία, αλλά μετά τα 50 γίνεται ακόμη πιο σημαντικό. Πρόκειται για ένα μόριο που υπάρχει φυσικά στο δέρμα και έχει την ικανότητα να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού. Με τα χρόνια όμως, τα επίπεδά του μειώνονται, οδηγώντας σε αφυδάτωση και απώλεια όγκου. Αν και δεν πρόκειται για ένα αμιγώς αντιγηραντικό συστατικό, είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο σε κάθε σύνθεση αφού βοηθά στην άμεση ενυδάτωση της επιδερμίδας, γεμίζοντας οπτικά τις λεπτές γραμμές και βελτιώνοντας τη συνολική όψη του προσώπου.

Πεπτίδια

Μετά τα 50, η απώλεια κολλαγόνου γίνεται πιο εμφανής, με αποτέλεσμα τη χαλάρωση και τη βαθύτερη εμφάνιση ρυτίδων. Η χρήση μιας κρέμας με πεπτίδια μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή βελτίωση της πυκνότητας της επιδερμίδας και στη μείωση της χαλάρωσης. Με συστηματική χρήση, το πρόσωπο δείχνει πιο τονωμένο και πιο σταθερό, ενώ η υφή του δέρματος γίνεται πιο ομοιόμορφη.

Ρετινόλη

Η ρετινόλη θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά αντιγηραντικά συστατικά που έχει στη διάθεσή της η κοσμετολογία αυτήν την στιγμή. Δρα επιταχύνοντας την κυτταρική ανανέωση και ενισχύοντας την παραγωγή κολλαγόνου κι έτσι βοηθά στη μείωση ρυτίδων, στη βελτίωση της υφής και στην αντιμετώπιση δυσχρωμιών που συχνά εμφανίζονται με την ηλικία. Κάπου εδώ να πούμε βέβαια ότι η χρήση της θέλει προσοχή, αφού προκαλεί φωτοευαισθησία στην επιδερμίδα, ενώ μπορεί να προκαλέσει και ξηρότητα, ξεφλούδισμα και ερυθρότητα, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες ένταξής της στη ρουτίνα σου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να την εντάξεις σταδιακά στην skincare routine σου, ξεκινώντας με 1-2 φορές την εβδομάδα, και να μην ξεχνάς να φοράς αντηλιακό το πρωί.