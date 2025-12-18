ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Αυτά είναι τα καλύτερα ρουζ για άνω των 50

Βίκυ Χριστοπούλου

18 Δεκεμβρίου 2025

ρουζ για άνω των 50
IG: helenachristensen
Πώς να διαλέξεις το ιδανικό για να χαρίσεις φρεσκάδα και ζωντάνια στο πρόσωπό σου

Μετά τα 50, το μακιγιάζ αποκτά έναν διαφορετικό ρόλο: δεν έχει σκοπό να καλύψει, αλλά να αναδείξει. Η επιδερμίδα αλλάζει, γίνεται πιο λεπτή και συχνά πιο ξηρή, ενώ η φυσική της λάμψη μειώνεται. Σε αυτό το νέο beauty τοπίο, το ρουζ δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα στο μακιγιάζ, αλλά είναι το στοιχείο που μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη την εικόνα, χαρίζοντας φρεσκάδα και κάνοντας τη συνολική εμφάνιση να δείχνει πιο νεανική. Ποια είναι όμως τα καλύτερα ρουζ για άνω των 50;

Πώς να διαλέξεις το κατάλληλο ρουζ για άνω των 50

Η σωστή υφή κάνει τη διαφορά

Τα ρουζ με κρεμώδη ή υγρή σύσταση τείνουν να «δένουν» καλύτερα με την ώριμη επιδερμίδα, προσφέροντας ένα φυσικό, λαμπερό αποτέλεσμα χωρίς να τονίζουν τις λεπτές γραμμές ή την υφή του δέρματος. Αντίθετα, οι πολύ βαριές πούδρες μπορεί να δείχνουν άτονες ή να «σπάνε» πάνω στο πρόσωπο, τονίζοντας τις ατέλειές του.

Το ιδανικό φινίρισμα

Τα satin ρουζ θεωρούνται τα πλέον ιδανικά καθώς χαρίζουν μια διακριτική λάμψη στο πρόσωπο, η οποία δείχνει πολύ νεανική. Αντίθετα, τα ματ τείνουν να «κάθονται» στις λεπτές γραμμές και να κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο θαμπό και άτονο.

Οι αποχρώσεις που κολακεύουν περισσότερο

Οι σωστές αποχρώσεις έχουν τη δύναμη να φωτίσουν το πρόσωπο και να το κάνουν να δείχνει πιο ξεκούραστο. Το ροδακινί, το απαλό ροζ και οι ζεστοί κοραλλί τόνοι θεωρούνται ιδανικοί για γυναίκες άνω των 50, καθώς χαρίζουν ζωντάνια, ενώ οι πολύ σκούρες ή ψυχρές αποχρώσεις καλό είναι να αποφεύγονται καθώς μπορεί να «σκληρύνουν» τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Πού και πώς εφαρμόζεται το ρουζ

Η τεχνική εφαρμογής είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του χρώματος. Το ρουζ εφαρμόζεται ιδανικά στα μήλα των ζυγωματικών και απλώνεται απαλά προς τα πάνω, ακολουθώντας τη φυσική γραμμή του προσώπου. Αυτή η κίνηση δημιουργεί ένα εφέ lifting, κάνοντας τα ζυγωματικά να δείχνουν πιο ανορθωμένα και το πρόσωπο πιο ξεκούραστο και νεανικό.

Τα καλύτερα ρουζ για άνω των 50

Soft Pinch Liquid Blush στην απόχρωση Encourage, Rare Beauty-Απόκτησέ το εδώ

ρουζ για άνω των 50

Luminous Silk Cheek Tint Liquid Blush στην απόχρωση 53 Bold Pink, Giorgio Armani-Απόκτησέ το εδώ

ρουζ για άνω των 50

Lumi Le Liquid Blush Υγρό Ρουζ 627 Warm Peach, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

ρουζ για άνω των 50

Unreal Blush Healthy Glow Stick στην απόχρωση Rosy Glow, Charlotte Tilbury-Απόκτησέ το εδώ

ρουζ για άνω των 50

Glow Play Cushiony Blush στην απόχρωση Blush, Please, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

