Αυτά είναι τα καλύτερα μεικ απ για άνω των 50

Τα foundations που χαρίζουν ανάλαφρη κάλυψη με φυσικό, λαμπερό αποτέλεσμα, χωρίς να «κάθονται» στις λεπτές γραμμές

Το δέρμα όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο λεπτό, πιο ξηρό και χάνει μέρος της ελαστικότητάς του, ενώ οι λεπτές γραμμές και οι περιοχές με ανομοιόμορφο τόνο κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους. Γι’ αυτό και τα καλύτερα μεικ απ για άνω των 50 είναι εκείνα που σχεδιάζονται με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία: στόχος τους δεν είναι να «καμουφλάρουν», αλλά να φωτίσουν, να λειάνουν οπτικά και να χαρίσουν υγεία και φρεσκάδα στην όψη, με έναν natural-looking τρόπο.

Τα καλύτερα μεικ απ για άνω των 50 ξεχωρίζουν χάρη στις προηγμένες, ανάλαφρες συνθέσεις τους που δεν «κάθονται» στις γραμμές αλλά γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα, χαρίζοντας ομοιόμορφο τόνο, άνεση και μια διακριτική αίσθηση ενυδάτωσης. Πλούσια σε skincare συστατικά, όπως υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια και φωτεινές μικρο-πέρλες, χαρίζουν ένα λαμπερό φινίρισμα που δείχνει απόλυτα φυσικό και κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο φρέσκια και νεανική. Ιδού εκείνα που αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα μεικ απ για άνω των 50

Luminous Silk Foundation, Giorgio Armani -Απόκτησέ το εδώ

Η ελαφριά σύνθεσή του, το έχει αναδείξει σε ένα από τα best sellers του οίκου ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες, για ελαφριά κάλυψη, ή λίγες περισσότερες εάν θέλετε να καλύψετε καφέ κηλίδες και λοιπά σημάδια γήρανσης.

Natural Radiant Longwear Foundation, Nars-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το foundation μέτριας κάλυψης όχι μόνο μένει αναλλοίωτο για ώρες χωρίς να «κάθεται» στις ρυτίδες, αλλά χαρίζει ένα υπέροχο λαμπερό αποτέλεσμα, που κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο φωτεινή και νεανική. Η ανάλαφρη σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα σμέουρου, μήλου και καρπουζιού, που λειαίνουν την επιδερμίδα και βελτιώνουν άμεσα την όψη της.

True Match Nude Plumping Tinted Serum, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Η καινοτόμος σύνθεση του με 1% καθαρό υαλουρονικό οξύ ευνδατώνει την επιδερμίδα ενώ παράλληλα εξασφαλίζει με τα luminous pigments της κάλυψη foundation και φυσική λάμψη.

Nude Couture Triple Moisture Serum Foundation, Carolina Herrera-Απόκτησέ το εδώ

Ενισχυμένο με έναν τριπλό συνδυασμό ευεργετικών συστατικών, η φόρμουλα νέας γενιάς προσφέρει 24ωρη ενυδάτωση, λάμψη και άμεσο αποτέλεσμα λείανσης – όλα αυτά σε μια ελαφριά, αδιάβροχη σύνθεση.

True Skin Serum Foundation, Ilia-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η μεταξένια σύνθεση γίνεται ένα με την επιδερμίδα, εξασφαλίζοντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει φυσικό. Τα ενεργά επίπεδα Νιασιναμίδης και Αλλαντοΐνης εξομαλύνουν την υφή, καταπραΰνουν και βελτιώνουν ορατά τη φυσική όψη της επιδερμίδας με την πάροδο του χρόνου.