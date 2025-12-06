Καμουφλάρουν τους μαύρους κύκλους και τις ατέλειες χωρίς να «κάθονται» στις λεπτές γραμμές

Καθώς το δέρμα γίνεται πιο λεπτό και ξηρό, η επιλογή του σωστού κονσίλερ απαιτεί περισσότερη προσοχή, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό και κολακευτικό. Τα καλύτερα κονσίλερ για άνω των 50 δεν είναι αυτά που απλά καλύπτουν. Είναι αυτά που παράλληλα φωτίζουν, λειαίνουν και αναδεικνύουν τη φυσική λάμψη της επιδεμρίδας, χωρίς φυσικά να «κάθονται» στις λεπτές γραμμές.

Καθώς η ενυδάτωση είναι το κλειδί σε αυτήν την ηλικία, αναζήτησε φόρμουλες με υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια και συστατικά που λειαίνουν τις λεπτές γραμμές, προσφέροντας ένα πιο «γεμάτο» και φρέσκο τελείωμα. Απόφυγε τις πολύ πλούσιες, ματ υφές που μπορεί να «κάτσουν» στις ρυτίδες και να τονίσουν την ξηρότητα και προτίμησε προϊόντα με ανάλαφρο φωτεινό φινίρισμα, που αντανακλούν απαλά το φως και δημιουργούν την αίσθηση πιο ξεκούραστης, φωτεινής επιδερμίδας.

Editor's Tip: Για κάτω από τα μάτια, επίλεξε έναν τόνο ελαφρώς πιο φωτεινό από το foundation, αλλά όχι υπερβολικά ανοιχτό, ώστε να μην δημιουργείται έντονη αντίθεση. Οι ροδακινί ή ελαφρώς σαμπανιζέ αποχρώσεις εξουδετερώνουν αποτελεσματικά τους μωβ και μπλε τόνους των κύκλων, ενώ οι ουδέτεροι τόνοι ταιριάζουν καλύτερα σε πιο ομοιόμορφη κάλυψη.

Τα καλύτερα κονσίλερ για άνω των 50

Luminous Silk Concealer, Armani-Απόκτησέ το εδώ

Σχεδιασμένο για το περίγραμμα των ματιών, το Luminous Silk Concealer προσφέρει ενυδάτωση και άνεση, μειώνοντας την όψη των μαύρων κύκλων. Έχει μια υπέροχη δροσερή και ανάλαφρη υφή, η οποία γίνεται ένα με την επιδερμίδα, παρέχοντας λάμψη και κάλυψη που «χτίζεται».

Radiant Creamy Concealer, Nars-Απόκτησέ το εδώ

Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, το Radiant Creamy Concealer καλύπτει τους μαύρους κύκλους και τις λεπτές γραμμές, μειώνει την ερυθρότητα και τις ατέλειες, ενώ παράλληλα χαρίζει μια φυσική λάμψη για μια πιο «ξεκούραστη» και νεανική όψη.

Instant Eraser Age Rewind Concealer, Maybelline-Απόκτησέ το εδώ

Το Instant Eraser Age Rewind Concealer φωτίζει την περιοχή κάτω από τα μάτια, χαρίζει έναν ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα και παράλληλα να την περιποιείται με αντιγηραντικά συστατικά.

Touche Éclat Stylo, Yves Saint Laurent-Απόκτησέ το εδώ

Σαν ένα μαγικό ραβδί, το Touche Éclat Stylo φωτίζει, λειαίνει και τελειοποιεί την επιδερμίδα με ένα φυσικό και λαμπερό αποτέλεσμα χωρίς εφέ μάσκας ή υπερβολικής λάμψης.

Peptide Lifting Concealer, Inglot-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το ανορθωτικό κονσίλερ ματιών με πεπτίδια βοηθά στην κάλυψη των ατελειών και στην εξομάλυνση του τόνου του δέρματος κάτω από τα μάτια. Η ελαφριά σύνθεσή του παρέχει μέτρια κάλυψη ενώ δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα λείανσης χωρίς να τονίζει τις ρυτίδες.