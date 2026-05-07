Το νέο crime drama M.I.A θα είναι διαθέσιμο από αύριο Παρασκευή (8/5) στην Cosmote Tv

Τι κάνει πραγματικά μια σειρά εθιστική; Οι ανατροπές, η αγωνία, η ένταση και οι δυνατές ερμηνείες, σωστά; Το νέο crime drama του Peacock, που φέρει τον τίτλο M.I.A. και από αύριο Παρασκευή θα το βρεις διαθέσιμο στην Cosmote Tv, είναι ακριβώς αυτό. Αν αναζητούσες το ανοιξιάτικο binge-watching σου, μόλις το βρήκες. Δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Bill Dubuque, που στο παρελθόν μας χάρισε το Ozark και που ξέρει πολύ καλά πώς να κρατάει το ενδιαφέρον των θεατών ζωντανό, επιστρέφει με νέα ιστορία, με φόντο το ηλιόλουστο και, ταυτόχρονα, επικίνδυνο Μαϊάμι.

Το M.I.A ουσιαστικά εξερευνά τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, με κεντρική ηρωίδα του την Etta Tiger Jonze, μία νεαρή κοπέλα που είναι μέλος μιας οικογένειας που διακινεί ναρκωτικά για ένα καρτέλ. Η ζωή της διαλύεται ολοκληρωτικά εν μια νυκτί, όταν γίνεται μάρτυρας μια ανείπωτης τραγωδίας. Η σειρά ξεκινά με ένα καταιγιστικό πρώτο επεισόδιο, ωστόσο καθ’όλη τη διάρκειά της οι εξελίξεις σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Η Etta εισβάλλει στον υπόκοσμο του Μαϊάμι, με έναν και μόνο σκοπό: να πάρει εκδίκηση. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μπόλικη δράση.

Με αφορμή λοιπόν την κυκλοφορία της σειράς στην Cosmote Tv, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους Danay Garcia και Alberto Guerra, δύο εκ των πρωταγωνιστών του M.I.A., για τους ρόλους τους, τα γυρίσματα στο Μαϊάμι, αλλά και πώς ένιωσαν όταν διάβασαν πρώτη φορά το σενάριο. Στο M.I.A πρωταγωνιστούν επίσης οι Shannon Gisela, Brittany Adebumola, Cary Elwes, Dylan Jackson, Maurice Compte, Gerardo Celasco και Marta Milans.

Danay Garcia στο JennyGr: «Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για τη σειρά, ενθουσιάστηκα»

Η Danay Garcia υποδύεται στη σειρά M.I.A, μια υπερπροστατευτική μητέρα. Είναι η ήρεμη δύναμη της οικογένειας, θα έλεγε κανείς. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Από την πρώτη μέρα που έμαθα ότι η σειρά υπάρχει μέχρι τώρα που πρόκειται να κυκλοφορήσει στον κόσμο, πραγματικά ανυπομονώ να μοιραστώ αυτή την αγάπη», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο με την έννοια ότι, ξέρεις, λέγεται M.I.A. και διαδραματίζεται στο Μαϊάμι. Δεν έχω δει σειρά στο Μαϊάμι που να συνδυάζει στοιχεία δράματος, έντασης, έρωτα, οικογένειας και απώλειας. Είναι μια ιστορία με πολλά επίπεδα και σκοτεινές πτυχές. Περνάμε δύσκολα, δηλαδή. Η σειρά, για την ακρίβεια, μπαίνει σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια. Ήταν σαν να συσσωρεύτηκαν όλα μαζί ταυτόχρονα. Κι εμείς νιώθουμε αυτόν τον αναβρασμό μέσα μας, χωρίς να ξέρουμε τι θα εκραγεί στη συνέχεια. Ήταν μια τόσο συναρπαστική εμπειρία να βλέπω, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους χαρακτήρες, το τι πρόκειται να τους συμβεί. Ήταν μια πραγματική συνεργασία και μας κρατούσαν συνεχώς σε εγρήγορση ως ηθοποιούς, ακόμα και ως θαυμαστές της ιστορίας».

Τα γυρίσματα στο Μαϊάμι και ο ρόλος της στο M.I.A.

«Τα γυρίσματα ήταν υπέροχα. Κατάγομαι από την Κούβα και η λατινοαμερικάνικη κουλτούρα στο Μαϊάμι είναι έντονη - στη μουσική, στο φαγητό, στην ενέργεια, στη θερμοκρασία. Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, σαν να βρίσκομαι κοντά στο σπίτι μου, με την έννοια ότι ήμουν πραγματικά περιτριγυρισμένη από πράγματα με τα οποία μεγάλωσα. Πήγαινα για μασάζ την ημέρα που είχα ρεπό και οι μασέρ μου ήταν από την Κούβα. Μετά έπινα καφέ από την Αργεντινή. Άκουγες ισπανικά όλη μέρα. Οπότε ήταν κάτι πολύ μοναδικό, όμορφο, με ζέστη και πολλή διασκέδαση. Ήταν υπέροχα».

«Αισθάνομαι ότι όταν ξεκινάει η σειρά, μπορείς πραγματικά να νιώσεις ότι εκείνη (ο χαρακτήρας που υποδύεται) γνωρίζει τις πιθανότητες για το πώς τα πράγματα μπορούν πραγματικά να καταρρεύσουν για την ίδια, για την οικογένεια της. Είναι η μόνη που έχει πλήρη επίγνωση του πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Και νιώθω ότι αρχίζεις πραγματικά να βλέπεις γιατί είναι τόσο προστατευτική με την κόρη της, με την οικογένειά της, με τη "φούσκα" που δημιούργησε. Γιατί καταλαβαίνει πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα, καθώς έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση στο παρελθόν. Ήταν ράκος και κατά κάποιο τρόπο έχτισε τον εαυτό της για να γίνει αυτή η δυναμική γυναίκα. Τα πάντα σε αυτόν τον ρόλο, ειδικά στην αρχή, αφορούν την προστασία αυτού που έχτισε στην οικογένεια».

Η αλήθεια είναι ότι βγάζει μία ηρεμία.



«Ναι, είναι η μόνη και προσπαθεί να τα κρατήσει όλα ενωμένα. Προσπαθεί πραγματικά. Είναι έξυπνη, είναι δυναμική, είναι μητέρα. Ένιωθα σαν την "Μητέρα των Δράκων" όταν κάναμε τα γυρίσματα. Έλεγα: "αυτοί είναι οι δράκοι μου, πρέπει να τους κρατήσω ασφαλείς”. Ήταν μια υπέροχη αίσθηση για να προσεγγίσω τον ρόλο, να έχω αυτή τη μητρική ενέργεια, να είμαι δυνατή, αλλά και φοβισμένη και να νιώθω ευάλωτη στο ενδιάμεσο».

Πιστεύεις ότι οι θεατές θα εκπλαγούν κατά τη διάρκεια της σειράς;

«Εκατό τοις εκατό ναι, γιατί το ίδιο συνέβαινε και σε εμάς κάθε φορά που παίρναμε το σενάριο. Τόσο εμείς, όσο και το συνεργείο. Πάντα πίστευα, άλλωστε, πως το πρώτο μας κοινό είναι οι άνθρωποι του συνεργείου. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι η σειρά θα έχει εκπλήξεις, επειδή εμείς μέναμε συνεχώς έκπληκτοι».

Αν έπρεπε να περιγράψεις την ενέργεια του M.I.A. με τρεις λέξεις, ποιες θα διάλεγες;

«Φαντάσου ότι πίνεις έναν πολύ δυνατό καφέ. Από αυτούς που πίνεις μια γουλιά και σε κρατάει στην τσίτα. Μετά παίρνεις λίγη ζάχαρη για να απογειώσεις την τρέλα σου. Και μετά πίνεις λίγο νερό για να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Αισθάνομαι ότι αυτό πέρασα βλέποντάς το και συμμετέχοντας σε αυτό. Δε νιώθεις χαλαρός. Δεν είναι σε καμία περίπτωση χαλαρωτικό, αλλά είναι τρομερά διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό».

Μαϊάμι, καρτέλ, human trafficking. Κατά τη γνώμη σου, γιατί πιστεύεις ότι στους θεατές αρέσει να παρακολουθούν τέτοιες σειρές;

«Πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά και τα καρτέλ. Αν κοιτάξει κανείς την ουσία, είναι περισσότερο η ένταση του να διαχειρίζεσαι καταστάσεις με υψηλό ρίσκο. Αυτό είναι που σε κρατάει. Υπάρχουν τόσα πολλά που διακυβεύονται και τόσα πολλά που μπορείς να χάσεις. Ακόμα και μέλη της οικογένειάς σου μπορεί να χάσεις εξαιτίας αυτού. Εξαιτίας της επιχείρησης που διευθύνεις. Και προφανώς δεν είναι μια καλή επιχείρηση, είναι πολύ επικίνδυνη. Οπότε νομίζω ότι αυτό που πραγματικά μας τραβάει είναι το πώς πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες αντιδρούν υπό πίεση.

Αυτό είναι το πραγματικά ψυχαγωγικό. Το πώς χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις όταν ο συνεργάτης σου είναι ο αδερφός σου, η μητέρα σου, ο σύζυγός σου. Όλοι είναι μέσα στην επιχείρηση. Μπορείς να δεις πώς οι οικογένειες μπορούν πραγματικά να καταρρεύσουν ή να θριαμβεύσουν μέσα σε αυτό το υψηλό ρίσκο. Νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει να βλέπουμε. Είναι απλά αληθινοί άνθρωποι, μια οικογένεια που αντιμετωπίζει κρίσιμες καταστάσεις. Και πώς μπορεί να τρυπώσει η διαφθορά. Πώς η αγάπη μπορεί πραγματικά να σε σώσει κάποιες φορές. Είναι απλά η ανθρώπινη εμπειρία που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα».

Alberto Guerra στο JennyGr: «Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο καλό ήταν το σενάριο»

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Πιστεύω ότι κάναμε μια υπέροχη δουλειά. Ο κόσμος θα εκπλαγεί όχι μόνο από την πλοκή, αλλά και από το τεχνικό κομμάτι και τη δράση. Νομίζω ότι η σειρά θα κάνει μεγάλη αίσθηση», εξήγησε ο Alberto Guerra, ο οποίος ανήκει στο καρτέλ που συνεργάζεται με την οικογένεια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι πρόκειται για έναν κακό τύπο, αν και ο ίδιος δεν είναι τόσο σίγουρος ότι θα τον αποκαλούσε έτσι.

Η αντίδρασή του όταν διάβασε το σενάριο και ο ρόλος του στο M.I.A.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν: "Αυτό φαίνεται διασκεδαστικό!". Επίσης, στάθηκα πολύ στον ρόλο της Shannon. Νομίζω ότι έχει την πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη που έχω δει σε σειρά. Προφανώς ως ηθοποιός είναι εκπληκτική και το απογειώνει, αλλά θεωρώ ότι κάθε χαρακτήρας και κάθε δραματική πτυχή της ιστορίας -γιατί, πιστέψτε με, υπάρχουν αρκετές στον πρώτο κύκλο- είναι τόσο καλογραμμένη και στοχευμένη, που η σειρά δημιουργεί έναν δικό της κόσμο. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο καλό ήταν το σενάριο - και ταυτόχρονα γεμάτο δράση, κάτι που το κάνει ακόμη πιο συναρπαστικό. Τα γυρίσματα ήταν σκέτη απόλαυση».

«Δεν ξέρω αν θα τον έλεγα κακό, θα πρέπει να το δείτε. Είναι ένας από αυτούς που έχουν βλάψει την οικογένεια της και ένας από αυτούς που καταδιώκει. Το ενδιαφέρον για εκείνον είναι ότι γνωρίζουμε και την ανθρώπινη πλευρά του. Κι αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, όταν για τέτοιους ρόλους: να βλέπεις τι συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή, τα συναισθήματά τους, το πώς αντιδρούν όταν χάνουν ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αυτά τα στοιχεία εξανθρωπίζουν τους χαρακτήρες, είτε είναι καλοί, είτε κακοί, είτε κάπου στο ενδιάμεσο. Είναι από τα πιο έξυπνα σημεία της σειράς: δείχνει έναν κόσμο τόσο περίπλοκο σε κάθε του πτυχή. Ο τύπος αυτός, λοιπόν, είναι πολυδιάστατος. Και είναι άνθρωπος των λίγων λέξεων, αυτό μπορώ να σας το πω».

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη σειρά;

«Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η σωματική καταπόνηση. Όπως είπα, είχαμε πολλή δράση, πολλές μάχες και επικίνδυνες σκηνές. Είχαμε μια απίστευτη ομάδα, που ήταν οι συντονιστές των κασκαντέρ. Πρακτικά ζούσα μαζί τους, γιατί κάναμε πρόβες κάθε μέρα. Ήταν δύσκολο, αλλά είχε και πλάκα να κάνεις μόνος σου τις επικίνδυνες σκηνές και να δουλεύεις δίπλα-δίπλα με μια τόσο έμπειρη ομάδα.

Επίσης, επειδή μένω στην Πόλη του Μεξικού, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι πάντα ότι βρίσκομαι μακριά από την οικογένειά μου. Τα γυρίσματα έγιναν εξ ολοκλήρου στο Μαϊάμι -που είναι υπέροχο και προφανώς δεν παραπονιέμαι- αλλά η απόσταση από τους δικούς σου είναι πάντα το ζόρικο κομμάτι».

Αν μπορούσες να περιγράψεις το M.Ι.Α. με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν;

«Αχ, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Με μία λέξη, θα έλεγα καταιγιστικό. Με τρεις λέξεις; Θα ήταν κάτι σαν... "Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας!”.

Το M.I.A. κυκλοφορεί αύριο (8/5) στην Cosmote Tv με εννέα επεισόδια.