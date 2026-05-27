5 αλλαγές που πρέπει να κάνεις στα μαλλιά σου μετά τα 50

Μετά τα 50, τα μαλλιά γίνονται πιο ξηρά, πιο εύθραυστα και συχνά εμφανίζουν αραίωση ή αυξημένη τριχόπτωση. Δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, αλλά για μια φάση όπου η haircare ρουτίνα χρειάζεται ανανέωση. Το “less but smarter” γίνεται το νέο μότο: λιγότερη ένταση, περισσότερη φροντίδα και πιο στοχευμένα προϊόντα που δουλεύουν πραγματικά πάνω στις ανάγκες των μαλλιών. Ιδού οι αλλαγές που πρέπει να κάνεις στη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σου:

Μαλλιά μετά τα 50: 5 αλλαγές που πρέπει να κάνεις

Δώσε βάση στην ενυδάτωση

Η ξηρότητα είναι από τις πιο συχνές αλλαγές μετά τα 50, γι’ αυτό η ενυδάτωση θα πρέπει να γίνει προτεραιότητά σου. Ένταξε λοιπόν στη ρουτίνα σου μια μάσκα 1-2 φορές την εβδομάδα, καθώς και λαδάκια και leave-in conditioners για να επαναφέρεις τη λεία υφή της τρίχας και να μειώσεις το φριζάρισμα.

Χρησιμοποίησε μια θεραπεία για το τριχωτό

Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις να φροντίζεις το τριχωτό. Ένταξε στη ρουτίνα σου scalp serums που ενισχύουν τη ρίζα και διεγείρουν την ανάπτυξη της τρίχας και κάνε απαλό μασάζ 2-3 φορές την εβδομάδα έτσι ώστε να βελτιωθεί η αιμάτωση και να αναπτυχθούν τα μαλλιά πιο δυνατά.

Προστάτεψε το χρώμα

Έχει έρθει η ώρα να αλλάξεις σαμπουάν. Ξέχνα τις καθαρά ενυδατικές συνθέσεις κι αναζήτησε ήπιες φόρμουλες, ειδικά σχεδιασμένες για βαμμένα μαλλιά, έτσι ώστε να διατηρήσεις το χρώμα λαμπερό και φωτεινό.

Δώσε λάμψη στο γκρίζο

Αν δεν βάφεις τα μαλλιά σου, το μωβ/σίλβερ σαμπουάν θα γίνει ο μεγαλύτερός σου σύμμαχος, αφού εξουδετερώνει τους ανεπιθύμητους κίτρινους τόνους και χαρίζει πιο καθαρό, φωτεινό αποτέλεσμα στο χρώμα. Παρότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο, χρειάζεται μέτρο: 1 φορά την εβδομάδα είναι αρκετή, και πάντα με καλή ενυδάτωση μετά, γιατί μπορεί να ξηράνει ελαφρώς την τρίχα.

Σταμάτα να χρησιμοποιείς πολλά προϊόντα styling

Με την ηλικία, τα μαλλιά συχνά χάνουν τον φυσικό τους όγκο. Τι μπορείς να κάνεις; Απόφυγε τα βαριά προϊόντα styling και προτίμησε έναν ανάλαφρο αφρό για όγκο ή ένα volumizing spray για τις ρίζες και στέγνωσε τα μαλλιά σου με το κεφάλι ανάποδα για να πετύχεις ένα πιο voluminous αποτέλεσμα.