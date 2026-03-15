Αυτά είναι τα καλύτερα μοβ/silver σαμπουάν στο σούπερ μάρκετ

3 budget friendly επιλογές για εσένα που ξανθά ή ακόμα και γκρίζα ή λευκά μαλλιά

Στο μπάνιο κάθε ξανθιάς ή γκριζομάλλας που σέβεται τον εαυτό της (και τον κόπο του κομμωτή της) θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα προϊόν: το μοβ σαμπουάν. Όχι, δεν είναι απλώς ένα ακόμη trend του TikTok, είναι το beauty hack που κρατά το χρώμα φωτεινό, ψυχρό και expensive-looking μέχρι το επόμενο ραντεβού για ρεφλέ.

Η λογική πίσω από τα purple και silver shampoos είναι απλή αλλά ιδιοφυής: Περιέχουν βιολετί χρωστικές που εξουδετερώνουν τους ανεπιθύμητους κίτρινους και θερμούς τόνους, επαναφέροντας την καθαρότητα στα ξανθά, γκρίζα ή λευκά μαλλιά. Με απλά λόγια; Ό,τι κιτρινίζει, το μοβ το «σβήνει», γιατί στο color wheel το μοβ είναι το αντίθετο του κίτρινου. Έτσι το χρώμα δείχνει πιο ψυχρό, πιο λαμπερό και σαφώς πιο polished χωρίς έξτρα βαφές. Και ενώ παλαιότερα τα προϊόντα αυτά ήταν αποκλειστικά επαγγελματικά, σήμερα μπορείς να βρεις εξαιρετικές επιλογές σε μοβ και silver σαμπουάν ακόμη και στο supermarket. Ιδού οι budget-friendly επιλογές που αξίζει να δοκιμάσεις:

Μοβ/Silver σαμπουάν στο σούπερ μάρκετ: 3+1 top επιλογές

Elvive ColorVive Purple Shampoo, L'Oréal Paris

Η ειδική σύνθεση του Color-Vive Purple Shampoo εμπεριέχει μοβ χρώμα που εξουδετερώνει τους ανεπιθύμητους κίτρινους και πορτοκαλί τόνους, ενώ παράλληλα καθαρίζει τα μαλλιά.

Pro-V Miracles Purple Shampoo, Pantene

Με σύνθεση που φροντίζει τα ξανθά μαλλιά, αυτό το σαμπουάν εξουδετερώνει τους ανεπιθύμητους κίτρινους τόνους ενώ βοηθά στην αποκατάσταση της ανθεκτικότητας των μαλλιών ενάντια στη φθορά από το styling από το πρώτο κιόλας λούσιμο.

Intense Blonde Shampoo, Syoss

Αυτό το σαμπουάν χάρη στη σύνθεσή του που είναι εμπλουτισμένη με μοβ χρωστική, είναι η ιδανική λύση για να διατηρήσεις τη λαμπερή ξανθιά απόχρωση των μαλλιών σου και συγχρόνως μια εμφάνιση γεμάτη θρέψη

Gliss Blonde Hair Perfector Purple Repair Shampoo, Schwarzkopf

Το σαμπουάν Schwarzkopf Gliss Blonde Hair Perfector βοηθά να απομακρυνθούν αποτελεσματικά από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής όλοι οι ρύποι, η λιπαρότητα και τα υπολείμματα προϊόντων styling και άλλων καλλυντικών προϊόντων, ενώ διατηρεί το χρώμα λαμπερό.