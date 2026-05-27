5 νησιά κοντά στην Αθήνα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ο Ιούνιος βρίσκεται προ των πυλών και τι θα ήταν καλύτερο από το να υποδεχτούμε το καλοκαίρι από ένα νησί; Μάλλον τίποτα. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μια σύντομη απόδραση από την πόλη, δημιουργώντας τις πρώτες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Aκόμα κι αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα απολύτως για το Σαββατοκύριακο, εμείς στο JennyGr δουλεύουμε για εσένα. Ποτέ δεν είναι αργά, άλλωστε, να φτιάξεις βαλίτσα και να σαλπάρεις.

Από κοσμοπολίτικους προορισμούς μέχρι πιο ήσυχες επιλογές για χαλάρωση, τα νησιά κοντά στην Αθήνα αποτελούν σταθερή αξία για ένα γεμάτο τριήμερο με βουτιές, καλό φαγητό και βόλτες δίπλα στη θάλασσα. Αν με ρωτάς, τα ταξίδια της τελευταίας στιγμής είναι πάντοτε τα καλύτερα, αφού πέρα από τον αυθορμητισμό που τα χαρακτηρίζει, δεν χρειάζεται να κουράζεις το μυαλό σου καιρό πριν με ένα σωρό πληροφορίες - από καταλύματα και μαγαζιά για φαγητό μέχρι παραλίες.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που έχεις ανάγκη από ένα ταξίδι αναψυχής, αλλά δεν ξέρεις ποιον προορισμό να επισκεφτείς, το ‘χουμε! Ετοιμάσαμε μια λίστα με πέντε νησιά κοντά στην Αθήνα, τα οποία έχουν εύκολη πρόσβαση και συνεπώς είναι εφικτό να βρεθείς εκεί μέσα σε λίγες ώρες.

5 νησιά - μια ανάσα από την Αθήνα - να επισκεφτείς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Τζια (Κέα)

Η Κέα είναι ένα από τα πιο κοντινά κυκλαδίτικα νησιά στην Αθήνα και ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση χωρίς καμία ταλαιπωρία. Η πρόσβαση γίνεται από το λιμάνι του Λαυρίου και το ταξίδι διαρκεί περίπου μία ώρα. Το νησί ξεχωρίζει για τη χαλαρή ατμόσφαιρα, τα πετρόχτιστα χωριά, τις ήρεμες παραλίες και τα μονοπάτια πεζοπορίας. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ζευγάρια και παρέες που αναζητούν ένα χαλαρό τριήμερο κοντά στην πρωτεύουσα.

Κύθνος

Η Κύθνος συνδυάζει αυθεντική κυκλαδίτικη αισθητική, αλλά με πιο χαλαρούς ρυθμούς σε σύγκριση με άλλα δημοφιλή νησιά. Φημίζεται για τις πολλές παραλίες της, αλλά και για τα Λουτρά με τις ιαματικές πηγές. Το νησί προσεγγίζεται εύκολα από το Λαύριο σε περίπου 1,5-2 ώρες και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν ξεκούραση, καλό φαγητό και όμορφα τοπία χωρίς υπερβολικό κόστος.

Άνδρος

Η Άνδρος είναι το πιο πράσινο νησί των Κυκλάδων και ξεχωρίζει, γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω Ραφήνας με διάρκεια ταξιδιού περίπου δύο ώρες. Η Χώρα του νησιού, τα αρχοντικά, τα μουσεία και τα οργανωμένα μονοπάτια πεζοπορίας προσφέρουν μια διαφορετική κυκλαδίτικη εμπειρία. Είναι τέλειος προορισμός για όσους θέλουν και να χαλαρώσουν και να ζήσουν, παράλληλα, την εμπειρία των δραστηριοτήτων στη φύση.

Αίγινα

Η Αίγινα αποτελεί μία από τις πιο εύκολες και οικονομικές αποδράσεις από την Αθήνα, αφού το ταξίδι από τον Πειραιά διαρκεί περίπου 40 λεπτά με ιπτάμενο δελφίνι. Το νησί φημίζεται - πέρα των φυστικιών - για τα νεοκλασικά κτίρια και την ήρεμη ατμόσφαιρα. Ένα τριήμερο είναι αρκετό για να περιηγηθείς στο νησί, να δοκιμάσεις τοπικές γεύσεις και να επισκεφτείς παραλίες.

Ύδρα

Η Ύδρα είναι ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο νησί, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ηρεμίας και αυθεντικότητας. Μπορείς να φτάσεις εύκολα από τον Πειραιά σε περίπου 1,5-2 ώρες. Το νησί προσφέρεται για ρομαντικά weekends, βόλτες στο λιμάνι και σύντομες αποδράσεις στον Αργοσαρωνικό.