Μήπως αυτό να είναι το επόμενο χρώμα νυχιών που θα υιοθετήσεις;

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το μανικιούρ γεμίζει χρώμα, ζωντάνια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Αν όμως έχεις βαρεθεί τα κλασικά κόκκινα και θέλεις κάτι εξίσου εντυπωσιακό αλλά πιο φρέσκο και ιδιαίτερο, τότε τα καρπουζί νύχια είναι η πιο απολαυστική εναλλακτική. Το χαρακτηριστικό τους χρώμα θυμίζει τη ζουμερή σάρκα του καρπουζιού -ένα έντονο ροζοκόκκινο με ζωηρούς, καλοκαιρινούς τόνους που δείχνει φωτεινό, χαρούμενο και άκρως θηλυκό κάτω από τον ήλιο. Είναι μια απόχρωση που συνδυάζει τη γλυκύτητα του ροζ με τη δυναμική του κόκκινου, δημιουργώντας το τέλειο μανικιούρ για αυτήν την εποχή. Ένα ακόμα μεγάλο plus του; Αναδεικνύει τέλεια το μαύρισμα.

Αν αγαπάς το μίνιμαλ look, μπορείς να επιλέξεις ένα μονόχρωμο καρπουζί βερνίκι με glossy φινίρισμα που δείχνει κομψό αλλά και παιχνιδιάρικο ταυτόχρονα. Αν πάλι θέλεις κάτι πιο δημιουργικό, μπορείς να δοκιμάσεις nail art με μικρές λεπτομέρειες που θυμίζουν φέτες καρπουζιού ή να δοκιμάσεις ένα watermelon french mani με πράσινες άκρες εμπνευσμένες από τη φλούδα του δροσερού φρούτου. Για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μπορείς να προσθέσεις glitter, chrome λεπτομέρειες ή ombré εφέ.

Ακολουθούν 10 μανικιούρ με καρπουζί νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Καρπουζί νύχια: 10 looks για να διαλέξεις

Chrome

Watermelon French

Neon

True Watermelon

Ombre & Chrome

Short

Soft

Long

Watermelon Nail Art

Gradient

