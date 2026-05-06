Θα αναδείξουν τέλεια το μαύρισμά σου

Έκλεισες ραντεβού για μανικιούρ και θέλεις να ξεφύγεις από τα κλασικά ροζ και παστέλ manis; Σου έχουμε την τέλεια πρόταση: κοραλί όμπρε νύχια.

Οι ζεστές θερμοκρασίες και η πιο χαλαρή διάθεση της άνοιξης και του καλοκαιριού καλούν για χρώματα που αποπνέουν φρεσκάδα, ενέργεια και μια ανεπιτήδευτη κομψότητα. Το κοραλί, με τις ροζ και πορτοκαλί του αποχρώσεις, δένει ιδανικά με το μαυρισμένο δέρμα και δίνει αμέσως μια πιο φωτεινή και νεανική όψη στα χέρια, ενώ η τεχνική όμπρε κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο σύγχρονο και ενδιαφέρον.

Πρόκειται για ένα look που ταιριάζει σε όλα τα σχήματα και μήκη νυχιών, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το στιλ σου. Ένα από τα πιο διαχρονικά looks είναι το απαλό κοραλί όμπρε που σβήνει σε nude βάση. Αν τώρα θέλεις κάτι πιο καλοκαιρινό, μπορείς να συνδυάσεις κοραλί με λευκό, φούξια ή ροζ, δημιουργώντας ένα πιο φωτεινό και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα που θυμίζει ηλιοβασίλεμα. Εναλλακτικά, μπορείς να υιοθετήσεις το κλασικό όμπρε look και να προσθέσεις στην άκρη λίγο glitter για να κάνεις το μανικιούρ σου πιο εντυπωσιακό ή να ολοκληρώσεις το mani σου με μια chrome powder για να πετύχεις το viral glazed donut look, που βλέπεις παντού στα social media.

Ακολουθούν τα δικά μας αγαπημένα looks με κοραλί όμπρε νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Κοραλί όμπρε νύχια: 7 μανικιούρ για να διαλέξεις

Summer Ombre

Chrome

Soft Coral

Classic Ombre

Heart Detail

3D Flowers

Sunset Ombre