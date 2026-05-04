Για να πας προετοιμασμένη στο επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Αν υπάρχει ένα μικρό beauty detail που μπορεί να αλλάξει άμεσα τη διάθεσή μας, αυτό είναι σίγουρα το μανικιούρ μας. Ποια είναι λοιπόν τα πιο hot στιλ για ανοιξιάτικα νύχια 2026;

Στην παλέτα κυριαρχούν τα παστέλ, αλλά όχι με τον κλασικό, «γλυκό» τρόπο. Λιλά, butter yellow, baby blue και απαλό ροδακινί εμφανίζονται πιο φρέσκα και μοντέρνα, συχνά σε milky εκδοχές που δείχνουν καθαρές και περιποιημένες. Δίπλα τους, τα sheer ροζ και τα glossy nude διατηρούν τη θέση τους στη λίστα με τα trends για όσες θέλουν κάτι διακριτικό αλλά κομψό, που να ταιριάζει με όλα. Τα πιο φωτεινά χρώματα, όπως το κοραλί, το φούξια και το κόκκινο, αποτελούν από την άλλη την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να τολμήσουν κάτι πιο έντονο, αλλά πάντα με ανοιξιάτικη διάθεση.

Τώρα, αν έχεις όρεξη να πειραματιστείς λίγο παραπάνω με το μανικιούρ σου, οι επιλογές είναι πολλές: Μπορείς να το διανθίσεις με micro nail art, μικρά λουλουδάκια και λεπτές γραμμές ή ακόμα και να το ολοκληρώσεις με μία chrome powder για ένα πιο ενδιαφέρον οπτικά αποτέλεσμα. Εξίσου fun επιλογή για φέτος την άνοιξη είναι και τα mismatched νύχια, δηλαδή το μανικιούρ με διαφορετικό σχέδιο ή απόχρωση σε κάθε δάχτυλο, που χαρίζουν μια παιχνιδιάρικη νότα σε κάθε look.

Ανοιξιάτικα νύχια 2026: 15 μανικιούρ για να διαλέξεις

Striped French

Baby Blue Flowers

Peach

Pastel Florals

Daisies

Glazed Coral

Polka Dots

Lemon

Blueberries

Cherries

Watercolors

Milky Lilac

Strawberry Glaze

Blue Florals

Butter Yellow