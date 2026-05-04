Ανοιξιάτικα νύχια 2026: 15 μανικιούρ που αξίζει να δοκιμάσεις τον Μάιο
Βίκυ Χριστοπούλου
4 Μαΐου 2026
Αν υπάρχει ένα μικρό beauty detail που μπορεί να αλλάξει άμεσα τη διάθεσή μας, αυτό είναι σίγουρα το μανικιούρ μας. Ποια είναι λοιπόν τα πιο hot στιλ για ανοιξιάτικα νύχια 2026;
Στην παλέτα κυριαρχούν τα παστέλ, αλλά όχι με τον κλασικό, «γλυκό» τρόπο. Λιλά, butter yellow, baby blue και απαλό ροδακινί εμφανίζονται πιο φρέσκα και μοντέρνα, συχνά σε milky εκδοχές που δείχνουν καθαρές και περιποιημένες. Δίπλα τους, τα sheer ροζ και τα glossy nude διατηρούν τη θέση τους στη λίστα με τα trends για όσες θέλουν κάτι διακριτικό αλλά κομψό, που να ταιριάζει με όλα. Τα πιο φωτεινά χρώματα, όπως το κοραλί, το φούξια και το κόκκινο, αποτελούν από την άλλη την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να τολμήσουν κάτι πιο έντονο, αλλά πάντα με ανοιξιάτικη διάθεση.
Τώρα, αν έχεις όρεξη να πειραματιστείς λίγο παραπάνω με το μανικιούρ σου, οι επιλογές είναι πολλές: Μπορείς να το διανθίσεις με micro nail art, μικρά λουλουδάκια και λεπτές γραμμές ή ακόμα και να το ολοκληρώσεις με μία chrome powder για ένα πιο ενδιαφέρον οπτικά αποτέλεσμα. Εξίσου fun επιλογή για φέτος την άνοιξη είναι και τα mismatched νύχια, δηλαδή το μανικιούρ με διαφορετικό σχέδιο ή απόχρωση σε κάθε δάχτυλο, που χαρίζουν μια παιχνιδιάρικη νότα σε κάθε look.
Ανοιξιάτικα νύχια 2026: 15 μανικιούρ για να διαλέξεις
Striped French
Baby Blue Flowers
Peach
Pastel Florals
Daisies
Glazed Coral
Polka Dots
Lemon
Blueberries
Cherries
Watercolors
Milky Lilac
Strawberry Glaze
Blue Florals
Butter Yellow
