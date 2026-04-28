Παστέλ λιλά νύχια: 10 μανικιούρ που θα φέρουν την άνοιξη στα άκρα σου

Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Αν έχει βαρεθεί τα κλασικά ροζ και nude και θέλεις να δοκιμάσεις ένα νέο χρώμα μανικιούρ τώρα την άνοιξη, χωρίς να καταφύγεις στα πολύ έντονα πορτοκαλί και κόκκινα, μία είναι η ιδανική επιλογή για εσένα: τα παστέλ λιλά νύχια.

Αυτή η απαλή μοβ απόχρωση αποτελεί must τώρα την άνοιξη, καθώς αποπνέει φρεσκάδα και χαρίζει μια παιχνιδιάρικη και girly νότα σε κάθε εμφάνιση. Είναι ένα χρώμα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, χωρίς όμως να δείχνει απαραίτητα έντονο ή επιτηδευμένο. Αντίθετα, συνδυάζει αυτή την απρόβλεπτη πλευρά με ένα cute και κομψό αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η ισορροπία του ανάμεσα στο ιδιαίτερο και το ευκολοφόρετο. Μπορεί να δείχνει διακριτικό, αλλά ταυτόχρονα τραβάει τα βλέμματα. Ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας και προσαρμόζεται εύκολα τόσο σε καθημερινά όσο και σε πιο polished looks.

Το λιλά μπορεί να αποτελεί επίσης ιδανική βάση για τα πιο δημιουργικά looks: Glossy ή glazed φινίρισμα, minimal nail art, φλοράλ σχέδια, γεωμετρικά μοτίβα ή μικρές χρωματικές εναλλαγές μπορούν να αναδείξουν ακόμα περισσότερο την απόχρωση κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πιο ενδιαφέρον και fun.

Ακολουθούν 10 μανικιούρ με παστέλ λιλά νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

French

Double Lines

Classic

Floral

Aura

Tiny French

Daisies

Muted

Swirls

Stars