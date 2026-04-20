Σαρλίζ Θερόν: «Δεν ντρέπομαι να μιλάω για τη νύχτα που η μητέρα μου σκότωσε τον πατέρα μου»

Η Χολιγουντιανή σταρ μίλησε ανοιχτά για το τραύμα της ενδοοικογενειακής βίας και τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

Η Σαρλίζ Θερόν έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δυναμικές και ατρόμητες γυναίκες του κινηματογράφου. Ωστόσο, η πραγματική της δύναμη δεν πηγάζει από τους ρόλους της, αλλά από μια σκοτεινή πραγματικότητα που βίωσε στα 15 της χρόνια στη Νότια Αφρική. Σε μια καθηλωτική συνέντευξη στους New York Times, η ηθοποιός περιέγραψε με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη νύχτα που η μητέρα της, Γκέρντα, αναγκάστηκε να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα της σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Μια ζωή υπό τη σκιά του αλκοολισμού

Για τη Θερόν, η βία δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια καθημερινότητα. Ο πατέρας της, Τσαρλς, ήταν ένας «πολύ άρρωστος άνθρωπος», όπως τον χαρακτήρισε, παγιδευμένος στον χρόνιο αλκοολισμό.

«Η καθημερινή μας επιβίωση εξαρτιόταν από τη διάθεση ενός αλκοολικού. Ήταν μια απελπιστική κατάσταση στην οποία ζούσαμε για χρόνια», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Η νύχτα του πυροβολισμού

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 1991. Ο πατέρας της επέστρεψε στο σπίτι σε κατάσταση μέθης, κρατώντας ένα όπλο και απειλώντας τη Σαρλίζ και τη μητέρα της. Οι δυο τους είχαν κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο, προσπαθώντας να εμποδίσουν την είσοδό του.

«Ο πατέρας μου ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν θα έπρεπε καν να μπορεί να περπατήσει, αλλά μπήκε στο σπίτι με ένα όπλο», θυμάται. «Η μητέρα μου και εγώ ήμασταν στο υπνοδωμάτιο και σπρώχναμε την πόρτα γιατί εκείνος προσπαθούσε να την παραβιάσει. Τότε, έκανε ένα βήμα πίσω και πυροβόλησε τρεις φορές μέσα από την πόρτα. Είναι θαύμα που καμία από τις σφαίρες δεν μας πέτυχε».

Προκειμένου να προστατεύσει την κόρη της και τον εαυτό της, η Γκέρντα Θερόν πήρε το δικό της όπλο και πυροβόλησε τον σύζυγό της, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Η δικαίωση και η έλλειψη ντροπής

Μετά την έρευνα των αρχών, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον της Γκέρντα, καθώς κρίθηκε ομόφωνα ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Για τη Σαρλίζ, το να μοιράζεται αυτή την ιστορία δεν είναι μια προσπάθεια εντυπωσιασμού, αλλά μια πράξη απελευθέρωσης.

«Δεν ντρέπομαι να μιλάω γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι όσο περισσότερο μιλάμε για αυτά τα πράγματα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε. Η ίδια υπογραμμίζει πως το τραύμα της αφορούσε περισσότερο το να μεγαλώνει κανείς με έναν αλκοολικό, παρά το ίδιο το μοιραίο γεγονός εκείνης της νύχτας.

Ένα μήνυμα προς τα θύματα βίας

Η Θερόν χρησιμοποιεί πλέον τη φωνή της για να αναδείξει τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας. Η ειλικρίνειά της στους New York Times υπενθυμίζει ότι πίσω από τη λάμψη του κόκκινου χαλιού, υπάρχουν συχνά άνθρωποι που έχουν παλέψει με τους πιο σκοτεινούς δαίμονες και έχουν βγει νικητές.

«Αυτή η οικογενειακή βία, αυτού του είδους η βία που συμβαίνει μέσα στο σπίτι, είναι κάτι που μοιράζομαι με πολλούς ανθρώπους», κατέληξε, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης σε όσους συνεχίζουν να υποφέρουν στη σιωπή.