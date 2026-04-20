Κέιτι Πέρι: Αντί για κέρμα, έριξε… πιστωτική στη Φοντάνα ντι Τρέβι και έγινε viral

Η Κέιτι Πέρι βρέθηκε στη Ρώμη, έδωσε τη δική της… παραλλαγή στο παραδοσιακό έθιμο που συνοδεύει τη Φοντάνα Ντι Τρέβι και προκάλεσε χαμό στα social media.

Η Κέιτι Πέρι κατάφερε για ακόμη μια φορά να τραβήξει τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι με κάποιο νέο τραγούδι ή εμφάνιση, αλλά με μια αρκετά απρόβλεπτη κίνηση στην Ρώμη. Όχι, ότι δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό της.

Κατά την επίσκεψή της στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, η τραγουδίστρια αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της με έναν τρόπο που ξέφυγε από το καθιερωμένο έθιμο. Αντί για το κλασικό κέρμα που ρίχνουν οι επισκέπτες είτε για ευχή είτε για καλή τύχη είτε για να επιστρέψουν στην πόλη, η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο «βουτάει» την πιστωτική κάρτα της μέσα στο νερό του συντριβανιού για μερικά δευτερόλεπτα.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα social media, είχε μπόλικο χιούμορ, με την τραγουδίστρια να αστειεύεται για τη σχέση της με τα… ψιλά και τα νομίσματα, μετατρέποντας μια κλασική τουριστική στιγμή σε viral περιεχόμενο. «Σας το είπα και στο “Save as Draft”, δεν τα πάω καλά με τα ψιλά», κάνοντας αναφορά στο κομμάτι της από το άλμπουμ Witness.

Η επίσκεψη της Κέιτι Πέρι στην ιταλική πρωτεύουσα δεν είχε μόνο τουριστικό χαρακτήρα, αλλά και δουλειά. Η τραγουδίστρια έδωσε ιδιωτική συναυλία στο La Nuvola, ερμηνεύοντας αγαπημένες επιτυχίες και εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της.

Πάντως, αν κάτι είναι σίγουρο, είναι πως η Κέιτι Πέρι γνωρίζει πώς να τραβάει την προσοχή - ακόμα κι αν πρόκειται για μια «βουτιά» της πιστωτικής κάρτας σε ένα από διασημότερα σιντριβάνια του κόσμου.

