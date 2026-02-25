Κέιτι Πέρι: Οι φήμες εγκυμοσύνης κατέκλυσαν το διαδίκτυο - Περιμένουν παιδί με τον Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό προχωρούν μαζί, με τη σχέση τους να γίνεται όλο και πιο σοβαρή όσο περνάει ο καιρός.

Η σχέση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό φαινόταν από την αρχή ότι θα μας απασχολήσει έντονα. Από τις πρώτες φήμες μέχρι και σήμερα που έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, δεν παύουν να κεντρίζουν την προσοχή με τις κοινές εμφανίσεις τους. Μπορεί οι δυο τους να προσπαθούν να κρατούν χαμηλό προφίλ, ωστόσο κάθε δημοσίευση στα social media ή έξοδος γίνεται θέμα συζήτησης.

Πώς, λοιπόν, να μην σκάσει σαν «βόμβα» η είδηση πως περιμένουν το πρώτο παιδί τους. Εδώ και μερικές ώρες, η φημολογούμενη εγκυμοσύνη της Κέιτι Πέρι κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους fans της να αναρωτιούνται αν ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα. Η τραγουδίστρια υποστηρίζεται πως περιμένει τον καρπό του έρωτά της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ωστόσο σύμφωνα με την Daily Mail κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Katy Perry-Justin Trudeau pregnancy rumor is shut down by insiders... who then let slip on 'euphoric honeymoon' antics and say new couple are 'not against' trying! https://t.co/bDow4rKP0M — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 24, 2026

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Δεν περιμένουν παιδί, αλλά η σχέση τους είναι σοβαρή

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό βρίσκονται σε μια σοβαρή σχέση, παρά το γεγονός ότι μετρά λίγους μήνες ζωής. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους, οι δυο τους δεν αποκλείεται να επισημοποιήσουν τον δεσμό τους μελλοντικά, ωστόσο προς το παρόν απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου, χωρίς ταμπέλες και επίσημους τίτλους. Οι φήμες περί εγκυμοσύνης είναι αβάσιμες - τουλάχιστον τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους.

Instagram @katyperry

Η ίδια πηγή προσθέτει, πως προτεραιότητα της Κέιτι Πέρι παραμένει η ολοκλήρωση της περιοδείας της - ένα project που ξεκίνησε με πολλή χαρά και άγχος. Την ίδια στιγμή, χαίρεται που έχει στο πλευρό της τον σύντροφό της, ωστόσο προτιμά να εστιάσει τις διακοπές τους και όχι στην απόκτηση ενός ακόμη παιδιού. «Δεν έχουν συζητήσει καν το ενδεχόμενο αρραβώνα ή γάμου. Απλώς απολαμβάνουν το γεγονός ότι είναι ζευγάρι. Είναι ευτυχισμένοι ο ένας με τον άλλον και χαρούμενοι με το κοινό μέλλον τους», συμπληρώνει.

Να θυμίσουμε, πως η Κέιτι Πέρι έχει αποκτήσει μια κόρη από τον γάμο της με τον Ορλάντο Μπλουμ - ο οποίος τερματίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, μετά από εννέα χρόνια κοινής διαδρομής - ενώ ο Τζάστιν Τριντό μοιράζεται τρία παιδιά με την Σόφι Γκρεγκουάρ Τριντό, από την οποία χώρισε το 2018, έπειτα από 18 χρόνια γάμου.

