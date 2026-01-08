Η Κέιτι Πέρι “λιώνει” από έρωτα για τον Τζάστιν Τριντό - Το άλμπουμ των διακοπών της

Η σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό όλο και δυναμώνει μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά - σταθμό για την προσωπική ζωή της Κέιτι Πέρι, αφού η σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ ολοκληρώθηκε, μετά από αρκετά χρόνια κοινής διαδρομής. Οι φήμες περί κρίσης είχαν ξεκινήσει από την άνοιξη και τελικά μέσα στο καλοκαίρι επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός τους. Οι δυο τους παραμένουν, βέβαια, ενωμένοι για χάρη της κόρης τους, Ντέιζι Ντοβ Μπλουμ, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2020.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, «εισβάλλει» στη ζωή της Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό - πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, με τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση τους να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έκπληξη στους fans της. Τελικά, η είδηση επιβεβαιώθηκε. Η τραγουδίστρια και ο πολιτικός έγιναν ζευγάρι, με τους παπαράτσι να τους απαθανατίζουν μαζί σε κοινές εξόδους.

Η Κέιτι Πέρι πέρασε τις γιορτές και με τον Ορλάντο Μπλουμ και με τον Τζάστον Τριντό

Λίγο πριν το τέλος του 2025, η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG, ενώ μετά το τέλος των χριστουγεννιάτικων διακοπών τους, μάς έδωσε μια γεύση από όσα έκαναν. Μπορεί στην Ελλάδα το κρύο να ήταν τσουχτερό, ωστόσο η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επέλεξαν να περάσουν αυτές τις ημέρες σε κάποιον εξωτικό προορισμό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Να σημειωθεί, βέβαια, πως πριν από το ταξίδι με τον σύντροφό της, η τραγουδίστρια πέρασε τις γιορτές με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας «κλικ» από το οικογενειακό τραπέζι - από το οποίο δεν απουσίαζε ο Ορλάντο Μπλουμ - ενώ μας έδειξε και τη λίστα δώρων της 5χρονης κόρης τους. Το πρώην ζευγάρι εξακολουθεί να έχει άριστες σχέσεις - παρά το γεγονός πως δεν είναι πλέον μαζί.

Είκοσι «κλικ» με την περιγραφή «Holidaze» είναι μόνο κάποιες από τις στιγμές που θα θυμάται η Κέιτι Πέρι από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2025.

