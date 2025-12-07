Η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε τα πρώτα “κλικ” με τον Τζάστιν Τριντό στο Instagram - Εδώ μιλάμε για το απόλυτο #couplegoals

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι και επίσημα ζευγάρι! Η pop star δημοσίευσε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία.

Είναι επίσημο: η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους στο Instagram. Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έκαναν ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, με εκείνη να μοιράζεται στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μερικές φωτογραφίες από τη ρομαντική απόδρασή τους. Μπορεί να γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτής της σχέσης εδώ και λίγους μήνες, ωστόσο το ζευγάρι είχε αποφασίσει να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Και να που έφτασε η ημέρα για την πρώτη κοινή ανάρτηση.

Στο καρουζέλ που ανέβασε στον λογαριασμό της η Κέιτι Πέρι, βλέπουμε 13 φωτογραφίες από τις ανέμελες στιγμές του ταξιδιού τους. Από τις περιηγήσεις στην πόλη, μέχρι τη γευσιγνωσία σε εστιατόρια και τις επισκέψεις σε δημοφιλή αξιοθέατα, το πρόγραμμά τους τα είχε όλα. Η τραγουδίστρια, που εδώ και μήνες βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία «Lifetimes», έκανε μια ανάπαυλα από τη δουλειά και να χαλαρώσει μαζί με τον σύντροφό της.

Το 2025 ήταν μια χρονιά σταθμός για την προσωπική ζωή της. Στις αρχές Ιουλίου, η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, μετά από περίπου εννέα χρόνια κοινής διαδρομής. Οι δυο τους απέκτησαν μαζί μία κόρη, την Ντέιζι, η οποία γεννήθηκε το 2020. Το πρώην ζευγάρι διατηρεί σήμερα καλές σχέσεις.

Στο τέλος του ίδιου μήνα, άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Κέιτι Πέρι βγαίνει ραντεβού με τον Τζάστιν Τριντό. Με το πέρασμα του χρόνου, οι συναντήσεις τους όλο και πλήθαιναν. Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγινε γνωστή η είδηση πως αποτελούν το νέο ζευγάρι της διεθνούς showbiz. Σήμερα, σχεδόν πέντε μήνες μετά το πρώτο ραντεβού, οι δυο τους είναι full in love.

«Πέταξε μέχρι την Καλιφόρνια για να τη δει στη διάρκεια ενός διαλείμματος της περιοδείας της. Έχουν μια πολύ φυσική χημεία. Εκείνη τον βρίσκει ελκυστικό και εκείνος είναι πάντα ευγενικός και σεβαστικός», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό πηγή από το περιβάλλον της Κέιτι Πέρι, επιβεβαιώνοντας το αμείωτο ενδιαφέρον του Τζάστιν Τριντό.