Η πρώτη δημόσια της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό ως ζευγάρι - Περπατούσαν χέρι-χέρι και χαρούμενοι

Οι πρώτες φήμες για το νέο ειδύλλιο ανάμεσα στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Φυσικά, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και τελικά η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός είναι και επίσημα μαζί. Αν και είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες τους σε τρυφερές στιγμές, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του με δημόσια εμφάνιση.

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό γιόρτασαν τα γενέθλια της τραγουδίστριας στο Crazy Horse Paris, από το οποίο αποχώρησαν πιασμένοι χέρι-χέρι και χαμογελαστοί.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι αποκάλυψε στο People πως ο Τζάστιν Τριντό την φλέρταρε επίμονα μετά την πρώτη τους συνάντηση στο Μόντρεαλ. «Πέταξε μέχρι την Καλιφόρνια για να τη δει στη διάρκεια ενός διαλείμματος της περιοδείας της. Έχουν μια πολύ φυσική χημεία. Εκείνη τον βρίσκει ελκυστικό και εκείνος είναι πάντα ευγενικός και σεβαστικός».

Το βίντεο με την πρώτη δημόσια εμφάνιση έκανε το γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα, με την Κέιτι Πέρι να είχε ανάγκη να «ακουμπήσει» σε κάποιον.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Όσο η Κέιτι Πέρι επιβεβαίωνε τη νέα της σχέση, ο Ορλάντο Μπλουμ έβγαινε ραντεβού

Ο Ορλάντο Μπλουμ μπήκε ξανά στον κόσμο του dating, τέσσερις μήνες μετά τον χωρισμό του. Ο 48χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε στο cocktail bar The Rex Rooms, να περνάει χρόνο με μια μυστηριώδη μελαχρινή.

Μία πηγή δήλωσε στη The Sun πως «ο Ορλάντο Μπλουμ και η Κέιτι χώρισαν φιλικά και θέλουν το καλύτερο ο ένας για τον άλλον. Εκείνος κρατά χαμηλό προφίλ, αλλά βγαίνει ξανά ραντεβού. Έχει πάει σε αρκετά ραντεβού στο Chelsea και περνάει καλά, χωρίς πίεση, κρατώντας τα πράγματα χαλαρά».