Tι συμβαίνει με τη Σόφι Τέρνερ και τον Κρις Μάρτιν; Φήμες θέλουν να είναι ζευγάρι, μετά τον χωρισμό από τους πρώην συντρόφους τους

Βγήκαν «μυστικό ραντεβού»

Ένα νέο ερωτικό ειδύλλιο φαίνεται ότι θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα το Hollywood, καθώς φημολογείται ότι Σόφι Τέρνερ και Κρις Μάρτιν είναι ζευγάρι. Για την ακρίβεια, όπως διαβάζουμε στα ξένα media, oι δυο τους μάλλον βγήκαν «κρυφό» ραντεβού.

Στο Pagesix, αναφέρεται ότι η ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της στο «Game of Thrones» και ο frontman των Coldplay, έκαναν μαζί μια βραδινή έξοδο μία εβδομάδα αφότου η σχέση της με τον Πέρεγκριν Πίρσον, η οποία διακόπτονταν συνεχώς, έληξε οριστικά στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι η Σόφι Τέρνερ και ο Πέρεγκριν Πίρσον, χώρισαν αφού παρευρέθηκαν μαζί σε έναν γάμο, όπου εθεάθησαν «να μαλώνουν». Αυτά, τουλάχιστον, αναφέρουν πηγές. Από την άλλη, ο Κρις Μάρτιν χώρισε με την Ντακότα Τζόνσον, τον Ιούνιο, έπειτα από σχεδόν 8 χρόνια σχέσης. Κατά τη διάρκειά του δεσμού τους, υπήρχαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί.

TALK OF THE TOWN: Sophie Turner is dating Coldplay frontman Chris Martin after his split from Dakota Johnson https://t.co/ydXkvSxEyK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 26, 2025

Η Daily Mail, αναφέρει επίσης ότι η Τέρνερ δεν άφησε τον χωρισμό της να την επηρεάσει ψυχολογικά. Προς το παρόν, βέβαια, η ηθοποιός, αλλά ούτε και ο τραγουδιστής έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες περί σχέσης, που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.



Κάπου εδώ, να σημειώσουμε ότι η Σόφι Τέρνερ είναι εδώ και χρόνια θαυμάστρια του Κρις Μάρτιν και των Coldplay. Το 2020, ο τότε σύζυγός της, Τζο Τζόνας, της είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη για τα γενέθλιά της, ζητώντας από τον Μάρτιν να της στείλει ένα βίντεο με ευχές.

