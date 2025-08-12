Η Σόφι Τέρνερ τόλμησε να διασκεδάσει χωρίς τα παιδιά της και το ίντερνετ απέδειξε ότι το mom-shaming είναι το αγαπημένο του σπορ

Η Σόφι Τέρνερ ξέχασε ότι είναι μητέρα και δεν μπορεί να βγαίνει έξω χωρίς τα παιδιά της

Για όσους τυχαίνει να μην το γνωρίζουν, η Σόφι Τέρνερ έχει δύο παιδιά, τη Γουίλα και τη Ντελφίν, με τον πρώην σύζυγό της, Τζο Τζόνας. Εκτός από παιδιά, έχει και τη ζωή της, βέβαια. Έχει ανάγκη να διασκεδάσει με τους φίλους της, μόνη της, όπως θέλει γενικά, χωρίς να δίνει αναφορά. Τι, όχι;

Αν κρίνουμε από τα σχόλια στις τελευταίες αναρτήσεις της, ωστόσο, μάλλον το μυαλουδάκι κάποιων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι μια μητέρα μπορεί να βγαίνει έξω χωρίς τα παιδιά της. Η Σόφι Τέρνερ, δημοσίευσε πρόσφατα αρκετές φωτογραφίες και ένα βίντεο στο Instagram όπου διασκεδάζει σε μια συναυλία των Oasis με φίλης της, Έλι Γουάσερμπεργκ. Η 29χρονη ηθοποιός, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, περνούσε κάπως επικά – θα πούμε. Για την ενδυμασία της στη συναυλία, η Σόφι Τέρνερ φόρεσε ένα γαλάζιο μπλουζάκι του συγκροτήματος Oasis και ένα μπεζ bucket hat. Αλλά, να τι ξέχασε: Είναι μητέρα και δεν μπορεί να βγαίνει έξω χωρίς τα παιδιά της.

Κάποια (με το όνομα @elizabethwakes96) είδε τις αναρτήσεις της στο IG και αποφάσισε να αφήσει το εξής σχόλιο: «Νομίζω ότι έχει ξεχάσει ότι έχει δύο παιδιά». Η Σόφι Τέρνερ απάντησε προσωπικά στο σχόλιο την ίδια μέρα, γράφοντας: «Α, λυπάμαι πολύ που μερικές φορές ξεχνάω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι τους». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: Λοιπόν... άκουσε αυτό: Υπάρχει ένα τρελό πράγμα που λέγεται κοινή επιμέλεια. Ίσως, απλώς ίσως, να ήταν με τον μπαμπά τους εκείνη την ημέρα». «Θα το έλεγες αυτό στον Τζο;», απάντησε ένας άλλος κάτω στα σχόλια, υποστηρίζοντας τη Σόφι Τέρνερ.

IG @sophiet

Η ηθοποιός και ο Τζο Τζόνας χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού ο τραγουδιστής των Jonas Brothers υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, ισχυριζόμενος ότι η σχέση τους είχε «διαλυθεί ανεπανόρθωτα». Εν μέσω του διαζυγίου τους, η Σόφι Τέρνερ μήνυσε τον Τζόνας για φερόμενη παρακράτηση των διαβατηρίων των παιδιών τους και άρνηση να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στην Αγγλία.