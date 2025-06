Φήμες θέλουν τους Ντακότα Τζόνσον & Κρις Μάρτιν να χωρίζουν (ξανά): “Είναι οριστικό αυτή τη φορά”

Η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν φαίνεται πως έριξαν τίτλους τέλους στη σχέση τους.

Περίπου ένας χρόνος έχει περάσει από την τελευταία φορά που κυκλοφόρησαν φήμες χωρισμού για τη Ντακότα Τζόνσον και τον Κρις Μάρτιν. Τότε - το περσινό καλοκαίρι - η ηθοποιός και ο frontman των Coldplay είχαν αποφασίσει να αφήσουν στην άκρη τις διαφωνίες και να ξεπεράσουν τα εμπόδια, συνεχίζοντας μαζί. Το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο, τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά για τη σχέση τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν πήραν την απόφαση να χωρίσουν και αυτή τη φορά ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του πρώην ζευγαριού. «Αυτή τη φορά μοιάζει οριστικό», ήταν η δήλωση που έκαναν στον γνωστό ιστότοπο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2017 και σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, όλα δείχνουν πως κλείνουν αυτόν τον κύκλο.

Η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν αρραβωνιάστηκαν το 2020, γεγονός που είχε προδώσει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο χέρι της. Τον Αύγουστο του 2024, οι πρώτες φήμες χωρισμού έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με πηγή κοντά στο ζευγάρι να αποκαλύπτει πως πέρασαν κάποια διαστήματα χωριστά. Τότε, εκπρόσωπος της ηθοποιού είχε διαψεύδει κάθε σενάριο για κρίση στη σχέση τους, λέγοντας πως «παραμένουν ευτυχισμένοι μαζί».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους Los Angeles Times, η Ντακότα Τζόνσον αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους λόγους που αποδέχτηκε τον ρόλο στην ταινία «Materialists», μιλώντας για τους χαρακτήρες και τις ανθρώπινες σχέσεις:

«Οι πολυπλοκότητες των χαρακτήρων. Το παράδοξο. Το γεγονός ότι όλοι είναι μπερδεμένοι για το τι στο καλό πρέπει να κάνουν με την καρδιά τους και ποια είναι η σωστή κίνηση. Το βρήκα πολύ ειλικρινές, πολύ σχετικό. «Για καιρό, είμαστε όλοι τόσο γρήγοροι στο να κρίνουμε τις σχέσεις. Πώς πρέπει να γίνονται, πότε να παντρεύεται κανείς, ότι το διαζύγιο είναι κακό. Αλλά αν το σκεφτείς, γιατί είναι το διαζύγιο κακό; Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να παντρεύονται σε μια συγκεκριμένη ηλικία ή μόνο μία φορά; Γιατί; Δεν έχει σημασία».

