5 πασιφανή σημάδια ότι η σχέση σου έχει φτάσει (οριστικά) στο τέλος της

Κανένα τέλος δεν είναι εύκολο, ωστόσο, μερικές φορές, η ίδια η σχέση σού “φωνάζει” πως δεν πάει άλλο.

Κάθε σχέση είναι και μια ιστορία της ζωής μας. Άλλοτε μικρή και άλλοτε μεγάλη. Άλλοτε με βαθιά συναισθήματα και έντονο το ερωτικό στοιχείο και άλλοτε πιο επιφανειακή χωρίς ουσία. Καθεμία, ωστόσο, αποτελεί ένα μάθημα από την αρχή μέχρι το τέλος - κυρίως το τέλος. Ναι, κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολη υπόθεση, όμως, μερικές φορές, επιβάλλεται να συμβεί για το καλό μας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για όλους και ακόμα κι αν είχες αυτή την πεποίθηση, ίσως η ίδια η ζωή να σου απέδειξε το αντίθετο.

Συχνά, όταν βρισκόμαστε σε μια σχέση, έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του συντρόφου μας, που θαυμάζουμε, μας αρέσουν και απολαμβάνουμε. Όταν θέλεις να είσαι με κάποιον, δεν θα εστιάσεις σε όσα σε ενοχλούν - τουλάχιστον στην αρχή. Αργά ή γρήγορα, όμως, θα συνειδητοποιήσεις πως αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά εμπόδια για τη σχέση σας. Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια δυσάρεστη συνθήκη - αν όχι σε πεδίο μάχης - και τότε το τέλος είναι μονόδρομος. Χωρίς «αν», «αλλά» ή «μήπως».

freepik

Ήρθε η στιγμή να πέσει η αυλαία γι’ αυτή τη σχέση και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς και το επιδιώξεις τόσο πιο ευτυχισμένος θα είσαι μελλοντικά. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους που ασχολούνται με θέματα ζευγαριών, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που «φωνάζουν» πως η σχέση έχει φτάσει σε τερματικό σημείο, όμως εμείς επιμένουμε να κλείνουμε τα αυτιά μας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτά τα σημάδια προμηνύουν τον χωρισμό, αφού πλέον συνυπάρχεται σε αυτή τη σχέση από συνήθεια και όχι από επιθυμία. Ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει από τη μία πλευρά.

Τα στοιχεία που μαρτυρούν πως ήρθε η ώρα να φύγεις από αυτή τη σχέση

#1 Δεν διαφωνείτε σε τίποτα πια

Όταν σταματάς να διαφωνείς και δεν έχεις διάθεση καν να συζητήσεις με τον σύντροφό σου, σημαίνει πως έχεις ήδη αποχωρήσει από αυτή τη σχέση. Σε συναισθηματικό επίπεδο δεν υπάρχει πλέον επαφή, κοινό σημείο ή συμφωνία. Ο καθένας χαράζει τη διαδρομή του και αποτελεί θέμα χρόνου να γίνει επίσημος ο χωρισμός.

#2 Ζείτε σαν συγκάτοικοι, χωρίς καμία ουσιαστική επικοινωνία

Η συγκατοίκηση αποτελεί χωρίς δεύτερη σκέψη ένα σημαντικό crash test για τη σχέση. Αν καταφέρετε να διατηρήσετε την ποιότητα στη σχέση σας, τότε όλα είναι καλά, αν, όμως, πάψετε να ζείτε σαν ζευγάρι και εξελιχθείτε σε απλούς συγκάτοικους, τότε το παιχνίδι έχει τελειώσει.

#3 Είστε περισσότεροι φίλοι, παρά εραστές

Δεν είναι λίγες οι μελέτες που υποστηρίζουν πως με τον σύντροφό σου πρέπει να είσαι και φίλος. Όταν, όμως, το φιλικό κομμάτι υπερτερεί του ερωτικού, τότε η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει αρχίσει.

#4 Δεν αντιμετωπίζετε σαν ομάδα τα προβλήματα, αλλά ο ένας κατηγορεί τον άλλον

Σε κάθε σχέση είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα. Όταν, όμως ο ένας κατηγορεί τον άλλον και δεν υπάρχει διάθεση για συνεργασία με κοινό στόχο την επίλυση του ζητήματος, τότε κάτι πάει λάθος. Κάθε ζευγάρι πρέπει να λειτουργεί σαν ομάδα ενώπιον ενός προβλήματος και με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων να φτάνει στη λύση του.

#5 Ο ένας απομακρύνεται από τον άλλον

Ακόμα ένα τρανταχτό σημάδι πως κάτι σε αυτή τη σχέση πηγαίνει εντελώς λάθος. Έχει χαθεί η ουσιαστική επαφή, το ενδιαφέρον και η επιθυμία να είναι ο ένας στο πλευρό του άλλου. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Όταν ο σύντροφός σου παύει να βρίσκεται στη λίστα με τις προτεραιότητές σου, ίσως είναι η στιγμή να καταλάβεις πως οδεύεις προς τον χωρισμό.

