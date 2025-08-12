Τα 5 πράγματα που αν κάνουν τα ζευγάρια δεν θα «ρουτινιάσουν» στη σχέση τους

Ειδικός, δίνει tips για το πώς μπορούν τα ζευγάρι να κρατήσουν τη σχέση τους «ζωντανή»

Ζούμε όλοι μια απαιτητική καθημερινότητα με εργασία, μετακινήσεις και δουλειές. Έτσι οι ελεύθερες ώρες για να αφιερώσουμε στον/στην σύντροφο μας, δεν είναι αρκετές. Τι και αν όμως δεν χρειάζεται απαραίτητα επιπλέον χρόνος;

Μια ψυχολόγος που μελετά ζευγάρια δήλωσε στο CNBC ότι «έχει δει από πρώτο χέρι πώς μικρές καθημερινές τελετουργίες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι, ειδικά όταν η ζωή είναι πολυάσχολη».

