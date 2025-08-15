Η Χάλι Μπέρι έγινε 59 και το γιόρτασε σε εξωτικό προορισμό - Το άμεσο υπονοούμενο στον πρώην της

Η Χάλι Μπέρι απάντησε με τον πιο επικό τρόπο στον πρώην σύζυγό της, Ντέιβιντ Τζάστις, ο οποίος δήλωσε πως τη χώρισε “γιατί δεν μαγείρευε και δεν καθάριζε”.

Η Χάλι Μπέρι αποτελεί τρανή απόδειξη πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έγινε 59 χρονών στις 14/8 και το γιόρτασε με ένα ταξίδι σε εξωτικό προορισμό, όπως γνωστοποίησε μέσα από αναρτήσεις της στο IG. Στο καρουζέλ που δημοσίευσε, τη βλέπουμε άλλοτε να ποζάρει με το μαγιό της, άλλοτε με τον σύντροφό της, Βαν Χαντ, ενώ δεν θα μπορούσε να λείψει η φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων.

Η Χάλι Μπέρι πέρασε αυτή την ξεχωριστή ημέρα του έτους μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα, δίπλα στη θάλασσα. Τα 59 χρόνια της, τη βρήκαν γεμάτη αγάπη, χαρά και φροντίδα, μακριά από την τοξικότητα και τον αρνητισμό. Και όλα αυτά, μόλις λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του πρώην συζύγου της, Ντέιβιντ Τζάστις, ο οποίος υποστήριξε ότι πριν 30+ χρόνια που ήταν μαζί, τη χώρισε διότι «δεν μαγείρευε και δεν καθάριζε». Η ηθοποιός, λοιπόν, έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση στον πολύ πρώην σύντροφό της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ουφ…! Μαγείρεμα, καθάρισμα και μητρότητα».

Κάπως έτσι, η Χάλι Μπέρι γκρεμίζει τα στερεότυπα και τα πατριαρχικά πρότυπα που εξακολουθεί μέχρι σήμερα να καλλιεργεί η κοινωνία, η οποία θέλει τη γυναίκα στο σπίτι και τον άντρα να κάνει καριέρα, κερδίζοντας επαγγελματική αναγνώριση. Η ηθοποιός έχει αποδείξει μέσα στα χρόνια το αυτονόητο: οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα - αρκεί και μόνο να το θελήσουν. Η ίδια δεν υπηρέτησε ποτέ το μοντέλο «νοικοκυρά - μητέρα» και όχι επειδή το υποβαθμίζει, αλλά επειδή απλώς δεν της ταιριάζει. Το όνειρό της ήταν να ασχοληθεί με την υποκριτική και το κατάφερε. Μετά ακολούθησαν και τα υπόλοιπα.

David Justice Gets Candid About Ending His Marriage to Halle Berry: 'Is This the Woman I Want to Have Kids with?' https://t.co/KdnPQB6A5e — People (@people) August 10, 2025

Στα 59 χρόνια της, η Χάλι Μπέρι ζει τη ζωή που ονειρεύτηκε, χωρίς ενδοιασμούς, ενστάσεις και δεύτερες σκέψεις. Είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός, σύντροφος, μητέρα, φίλη, κόρη, που πορεύεται, ακολουθώντας το συναίσθημά της. Τα «πρέπει», τα απαρχαιωμένα ιδανικά και οι ξεθωριασμένες αντιλήψεις που επιβεβαιώνουν πως κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι με τα παιδιά, όχι μόνο δεν την αγγίζουν, αλλά της περνούν αδιάφορα. Και η απάντηση στον πρώην σύζυγο από την εποχή των 90’s δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη.