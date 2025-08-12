Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι δεν ντράπηκε να πει ότι τη χώρισε «γιατί δεν μαγείρευε και δεν καθάριζε»

Δεν είναι αστείο

Ο Ντέιβιντ Τζάστις είναι πρώην σύζυγος της βραβευμένης με Oscar ηθοποιού, Χάλι Μπέρι. Οι δύο τους, ήταν παντρεμένοι από το 1993 έως το 1997. Ίσως να μην σε ενδιέφερε ποτέ γιατί χώρισαν, ίσως να μη γνώριζες ότι υπήρξαν και ποτέ μαζί – μιλάμε για σχεδόν 30 χρόνια πριν εξάλλου, αλλά μόλις διαβάσεις όσα είπε ο Τζάστις, το λιγότερο θα νευριάσεις. Ο ίδιος μίλησε για τον χρόνο που πέρασε με τη Χάλι Μπέρι σε μια πρόσφατη εμφάνιση στο podcast του Ματ Μπαρνς, All the Smoke.

Εκεί είπε πως η Χάλι Μπέρι ήταν εκείνη που ήθελε να το «πάνε πιο σοβαρά», ότι εκείνος δεν ήταν σίγουρος για τα συναισθήματά του, και άλλα τέτοια ωραία. Συνέχισε, λέγοντας πως τα προβλήματα στη σχέση τους προέκυψαν πέντε μήνες μετά τον μήνα του μέλιτος. Ο Ντέιβιντ Τζάστις άρχισε να σκέφτεται να δημιουργήσει οικογένεια – βέβαια πριν σημείωσε ότι δεν ήταν σίγουρος για τη σχέση τους. «Η γνώση και η κατανόησή μου, καθώς και η σοφία μου γύρω από τις σχέσεις, δεν ήταν τεράστιες», τόνισε. «Κοιτάζω τη μαμά μου, και είμαι άντρας από τη Μεσοδυτική Αμερική, οπότε στο μυαλό μου σκέφτομαι ότι μια σύζυγος εκείνη την εποχή θα έπρεπε να μαγειρεύει, να καθαρίζει - παραδοσιακά, ξέρετε». Όχι δεν ξέρουμε, αλλά συνεχίζουμε.

Στη συνέντευξη είπε ότι η προοπτική να κάνει παιδιά με τη Χάλι Μπέρι, μια γυναίκα που ταξίδευε συχνά λόγω της δουλειάς της, τον έκανε να ξανασκεφτεί τη σχέση τους. «Εντάξει, αν κάνουμε παιδιά, είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά και να φτιάξω οικογένεια;», σημείωσε πως σκέφτηκε τότε. Το «αστείο» δεν τελειώνει εδώ. Ο Ντέιβιντ Τζάστις δεν ένιωσε καθόλου ντροπή και είπε, τελικά, ότι ο λόγος που χώρισαν είναι επειδή «δεν μαγείρευε, δεν καθάριζε, δεν φαινόταν πραγματικά μητρική. Και τότε άρχισαν τα προβλήματα». Εκείνος δεν μπορούσε να μαγειρέψει, ούτε να καθαρίσει – δεν είναι αντρική δουλειά.

Αν πιστεύεις πως οι δηλώσεις του Ντέιβιντ Τζάστις απλώς αντανακλούν το 1990 κάτι και πως σήμερα αυτές οι απόψεις έχουν ξεπεραστεί, τότε μάλλον υποτιμάς πόσο βαθιά ριζωμένα και επίμονα είναι τα πατριαρχικά στερεότυπα. Η αντίληψη ότι η γυναίκα πρέπει να περιορίζεται σε ρόλους «μαγείρισσας», «καθαρίστριας» ή να αποδεικνύει τη «μητρικότητά» της για να θεωρηθεί κατάλληλη σύντροφος, συνεχίζει να υφίσταται σε πολλές κοινωνίες – σίγουρα στην ελληνική. Η Χάλι Μπέρι και κάθε Χάλι Μπέρι που σέβεται τον εαυτό της, θα κάνει ό,τι θέλει με τη ζωή της, είτε αυτό σημαίνει να κυνηγήσει την καριέρα της, να ταξιδέψει, να δημιουργήσει οικογένεια, να καθαρίσει, να μαγειρέψει ή να επιλέξει να μην κάνει τίποτα από αυτά. Δεν χρωστάει σε κανέναν να χωρέσει σε στερεότυπα.