Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό μόλις επιβεβαίωσαν τη σχέση τους; Οι τρυφερές στιγμές πάνω σε γιοτ

Τελικά, μας τρολάρουν ή όχι;

Μετά από ένα μικρό διάστημα που είχαμε την εντύπωση ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό μας τρολάρουν, οι τελευταίες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο επιβεβαιώνουν (λογικά) τη σχέση τους. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο τους βγαίνουν τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά οι πηγές από το περιβάλλον τους υποστηρίζουν πως δεν έχουν καθημερινή επαφή λόγω των υποχρεώσεών τους.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, φαίνεται να επιβεβαίωσαν τον πολυφημισμένο έρωτά τους, αφού εθεάθησαν να μοιράζονται μια οικεία στιγμή στο ιδιωτικό σκάφος της Πέρι στα ανοικτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Οι τελευταίες φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν από την Daily Mail, δείχνουν το ζευγάρι να αγκαλιάζεται και να φιλιέται, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια επίδειξη στοργής από τότε που ξεκίνησαν οι φήμες για τη σχέση τους.

«Έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό δημόσιο σκάφος παρακολούθησης φαλαινών και μετά άρχισαν να φιλιούνται», είπε πηγή στην Daily Mail. «Δεν κατάλαβα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό».





🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Πώς ξεκίνησε το ειδύλλιό τους;

Οι εικασίες για τη σχέση τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο, όταν πολλοί τους ήθελαν να δειπνίζουν μαζί στο πολυτελές εστιατόριο Le Violon, στο Μόντρεαλ. Το δίδυμο εθεάθη αργότερα να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στο Mount Royal Park, κάτι που ενέτεινε μόνο τις διαδικτυακές συζητήσεις για ένα πιθανό ειδύλλιο. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι άρχισαν να «ανταλλάσσουν ασταμάτητα μηνύματα» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διατηρώντας επαφή ακόμα και όταν τα φορτωμένα τους προγράμματα τους χώριζαν. Ο Τριντό εθεάθη επίσης να παρευρίσκεται στην sold-out συναυλία της Κέιτι Πέρι για την περιοδεία Lifetimes στον Καναδά.