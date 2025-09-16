Το ειδύλλιο της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό καλά κρατεί - “Αποφάσισαν να είναι πιο διακριτικοί”

Μπορεί ορισμένα δημοσιεύματα να ήθελαν αυτό το ζευγάρι να χωρίζει, όμως οι δυο τους παραμένουν μαζί.

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό, Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: ένας έρωτας που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας ήδη από την αρχή του. Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εθεάθησαν πριν από περίπου δύο μήνες να απολαμβάνουν το δείπνο τους σε ένα εστιατόριο και τα ερωτηματικά σχετικά με το είδος της σχέσης τους άρχισαν να αιωρούνται. Οι φήμες ότι είναι ζευγάρι έκαναν πολύ γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, ωστόσο λίγο καιρό αργότερα διέρρευσε η είδηση πως οι δυο τους πήραν την απόφαση να χωρίσουν.

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Τι συμβαίνει ανάμεσά τους;

Στην πραγματικότητα, η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό δεν χώρισαν ποτέ. Η καλλιτέχνις και ο πολιτικός αποφάσισαν να προχωρούν με αργούς ρυθμούς, αφού και οι δύο έχουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, που αυτή την περίοδο περιλαμβάνει πολλά ταξίδια, με αποτέλεσμα να μην ευνοείται η καθημερινή επαφή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Us Weekly, οι δυο τους εξακολουθούν να βγαίνουν, προσπαθώντας, μάλιστα, να είναι πιο διακριτικοί. «Αποφάσισαν να είναι διακριτικοί στη σχέση τους. Εξακολουθούν να μιλάνε και ενδιαφέρονται πολύ ο ένας για τον άλλον», δήλωσε μια πηγή από το περιβάλλον τους.

Ένα άλλο άτομο από την πλευρά της Κέιτι Πέρι αποκάλυψε στο ίδιο μέσο, πως «η σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό δεν είναι σοβαρή», διότι εκείνη «είναι πολύ απασχολημένη με την περιοδεία της σε αυτή τη φάση». Μπορεί και ο Τζάστιν Τριντό να βρίσκεται με μια βαλίτσα στο χέρι λόγω των πολιτικών υποχρεώσεών του, όμως έχει ήδη προγραμματίσει τον χρόνο που θα περάσει μαζί με την αγαπημένη του το επόμενο διάστημα. Οι δυο τους κάνουν αργά και σταθερά βήματα, αφού το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο, παρά τις συνθήκες που επικρατούν.

Αν και βγαίνουν μόλις δύο μήνες, χωρίς να έχουν καθημερινή επαφή λόγω της φύσης της δουλειάς τους και των υποχρεώσεών τους, η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου και κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό το ειδύλλιο να εξελιχθεί σε μια δυνατή σχέση. Η τραγουδίστρια, μετά το διαζύγιο από τον Ορλάντο Μπλουμ έχει αφοσιωθεί στην καριέρα της και τις προγραμματισμένες συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας της. Ίσως, έπειτα από την ολοκλήρωσε αυτής, να θέσει ξανά την προσωπική ζωή της σε προτεραιότητα.

