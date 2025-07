Είναι μαζί Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό; Το δείπνο που πυροδότησε τις φήμες

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της, η Κέιτι Πέρι συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, με τα δημοσιεύματα να αναρωτιούνται αν έχουν κάτι παραπάνω από μια απλή φιλία

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού τους, δημοσιεύματα θέλουν την Κέιτι Πέρι με νέο ειδύλλιο στη ζωή της. Το ΤΜΖ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με την τραγουδίστρια και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σε γνωστό εστιατόριο του Μόντρεαλ, που ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν τις φήμες πως οι δυο τους έχουν έρθει κοντά.

Βέβαια, η σύμβουλος επικοινωνίας του Le Violon εξήγησε, μεταξύ άλλων, πως δεν υπήρξαν τρυφερές κινήσεις ανάμεσά τους, κατά τη διάρκεια του δείπνου. Πρόσθεσε πως ήταν διακριτικοί και χαλαροί, χωρίς να τους προσεγγίζει κάποιος πελάτης για φωτογραφία.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ

