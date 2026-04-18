Για να μυρίζεις τέλεια ακόμα κι αν είσαι on a budget

Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βρίσκεις ένα άρωμα προσιτό στην τιμή αλλά απρόσμενα πλούσιο σε χαρακτήρα και διάρκεια; Κι όμως δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά χρήματα για να μοσχομυρίζεις όλη τη μέρα. Απλά επίλεξε έξυπνες συνθέσεις που συνδυάζουν ένταση και αντοχή, βασιζόμενες σε ζεστές νότες βάσης όπως βανίλια, musk, κεχριμπάρι ή ξυλώδεις συμφωνίες, οι οποίες εξατμίζονται πιο αργά και «κλειδώνουν» το άρωμα στην επιδερμίδα. Ακολουθούν 5 οικονομικά αρώματα με διάρκεια που αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα 5 καλύτερα οικονομικά αρώματα με διάρκεια

Alba In Asia Eau de Parfum, L' Erbolario

Εμπνευσμένο από τη χάρη και την αγνότητα του Ινδικού του Λωτού, το Alba in Asia "παντρεύει" νότες εσπεριδοειδών και λουλουδιών με μια υδάτινη νότα, musk και ξύλο κέδρου.

Baby Talc Eau de Parfum, Avgerinos Cosmetics

Οι φυσικές, πουδρέ αρωματικές νότες των φρούτων και των λουλουδιών, ενισχυμένες με αιθέρια έλαια και γλυκιά βανίλια, θα ξυπνήσουν αναμνήσεις και θα σε πλημμυρίζουν με μνήμες των παιδικών χρόνων.

Mango Tango Eau De Toilette, Seventeen Cosmetics

Aναζωογονητικό και φωτεινό, το Mango Tango Eau de Toilette συνδυάζει νότες από πιπέρι, τζίντζερ και μανταρίνι, καρδιά από ρούμι και σανδαλόξυλο και γλυκιά βάση βανίλιας.

Love Explosion Eau de Parfum, Zara

Το φωτεινό τριαντάφυλλο αναμειγνύεται με μια απαλή και περιβάλλουσα βανίλια σε μια ισορροπημένη σύνθεση. Περγαμότο και νεράντζι ανοίγουν το άρωμα με μια φρέσκια και φωτεινή πινελιά, που απαλύνεται από την παιώνια. Το τριαντάφυλλο, το πραλίνα και το κεχριμπάρι προσδίδουν ζεστασιά, πάνω σε μια βάση από βρύα, βανίλια και μόσχο.

Crème Vanille Eau de Parfum, Le Monde Gourmand

Αυτό το άρωμα συνδυάζει το κρεμώδες βερίκοκο με το πλούσιο αλλά διακριτικό άρωμα ορχιδέας βανίλιας, δημιουργώντας ένα ίχνος που αγκαλιάζει το δέρμα και σβήνει σε μια διακριτική γλυκύτητα.