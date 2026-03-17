Τα ωραιότερα πουδρένια αρώματα της φετινής άνοιξης

Τα νέα λανσαρίσματα που μυρίζουν μόσχο και ίριδα

Οι βαριές, χειμωνιάτικες νότες σιγά σιγά υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν αρώματα πιο φωτεινά, πιο απαλά, σχεδόν αέρινα. Φέτος, όμως, η ανοιξιάτικη αρωματική παλέτα κάνει μια απρόσμενα κομψή στροφή: τα πουδρένια αρώματα επιστρέφουν δυναμικά, όχι με τη ρετρό αυστηρότητα που θυμόμαστε, αλλά μέσα από μια σύγχρονη, καθαρή και απόλυτα wearable εκδοχή τους.

Πολλές από τις νέες δημιουργίες της σεζόν συνδυάζουν νότες ίριδας, musk και βανίλιας με διάφανα florals και creamy accords, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας και κομψότητας πάνω στο δέρμα. Διακριτικά, ελαφρώς γλυκά, σύγχρονα και απροσδόκητα εθιστικά, σαν τη μυρωδιά ενός αγαπημένου κασμιρένιου ρούχου που δεν θέλεις να αποχωριστείς, τα παρακάτω πουδρένια αρώματα αξίζουν σίγουρα την προσοχή σου φέτος την άνοιξη:

Τα νέα πουδρένια αρώματα της άνοιξης 2026

For Her Pure Musc Blanc Eau De Parfum Intense, Narciso Rodriguez

Οι νότες κορυφής από φωτεινό γιασεμί και μια μαγνητική καθαρή συμφωνία ανοίγουν το άρωμα. Οι απαλές μεσαίες νότες μιας ενισχυμένης καρδιάς μόσχου αναδεικνύονται από λευκά πέταλα λουλουδιών. Στη βάση, το ξύλο κέδρου και η βανίλια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα φωτεινό αλλά ταυτόχρονα έντονο αποτύπωμα, εμποτισμένο με ζεστασιά.

Lumières Eau De Parfum, Armani Privé

Στο πολυτελές αυτό άρωμα, η πουδρέ ίριδα, σύμβολο πολυτέλειας και απαλότητας, θυμίζει την υφή των πολύτιμων couture υφασμάτων, ενώ το ζωηρό περγαμόντο προσδίδει φρεσκάδα και μια σύγχρονη, λαμπερή ενέργεια.

REPLICA Up at Dawn, Maison Margiela

Αυτό το άρωμα θυμίζει έναν ήσυχο πρωινό περίπατο σε έναν ανθισμένο κήπο γεμάτο τριαντάφυλλα και δροσερή αύρα. Αποπνέει τη φρεσκάδα και τη γαλήνη των πρώτων ωρών της ημέρας, ενώ οι ξυλώδεις και λουλουδάτες νότες του δημιουργούν μια κομψή και ρομαντική αίσθηση.

The Wedding Silk Santal 36 Eau de Parfum Intense, Kayali

Το άρωμα αυτό ανοίγει με νότες αφρώδους σαμπάνιας και μεταξένιας λευκής φρέζιας, ενώ η ροζ πραλίνα και το πλούσιο νεκταρίνι κυριαρχούν στην καρδιά αυτού του ρομαντικού αρώματος. Η απαλότητα του γλυκού μόσχου και του κρεμώδους σανταλόξυλου συμπληρώνουν τέλεια αυτό το εκθαμβωτικό άρωμα σαν μια γιορτή της αγάπης.