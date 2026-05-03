Οι μπαλαρίνες αποτελούσαν πάντα κομμάτι – κλειδί, τώρα όμως αλλάζουν «πρόσωπο» και γίνονται η νέα εμμονή των γυναικών.

Οι μπαλαρίνες που μοιάζουν με αθλητικά παπούτσια, γνωστά ως sneakerinas, είναι τα υβριδικά παπούτσια που είτε θα λατρέψεις, είτε θα μισήσεις, το μόνο σίγουρο όμως είναι πως άπαξ και τα επιλέξεις θα καταλάβεις τι σημαίνει άνεση και στιλ.

Οι μπαλαρίνες από τα Stradivarius που θα αντικαταστήσουν τα κλασικά σου sneakers – Θα τις φοράς συνέχεια

Με μια έρευνα για τα ιδανικά sneakerinas, κομψά και άνετα, στιλάτα και ντελικάτα, ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι στα Stradivarius. Το υβρίδιο sneakers – μπαλαρίνες από τα Stradivarius είναι εκείνο το ζευγάρι παπούτσια που όλα τα στιλάτα κορίτσια της μόδας αγαπούν να φορούν με κάθε τι στην γκαρνταρόμπα τους.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι δερμάτινες sneakerinas με κλείσιμο με κορδόνια στο κουντεπιέ, στρογγυλό κόψιμο και υπέροχο καφέ χρώμα.

Μπορείς να τις φορέσεις με ένα αέρινο φόρεμα, με print ή με ρομαντικές βολάν λεπτομέρειες για ένα ρομαντικό look, ενώ αν θέλεις να υιοθετήσεις μια πιο casual αλλά πάντα κομψή εμφάνιση ταίριαξέ τες με μια βερμούδα, ένα balloon τζιν και ένα lingerie top.