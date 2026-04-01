Είναι οι μπαλαρίνες ένα item που μπορούν να φορέσουν οι άνδρες; Ο Χάρι Στάιλς και ο Bad Bunny πάντως τις έχουν βολευτεί

Οι μπαλαρίνες μπαίνουν σε μια «νέα εποχή»

Μπορούν οι μπαλαρίνες να φορεθούν από άντρες και να δείχνουν iconic; Σήμερα η σύγχρονη μόδα φαίνεται να απαντά ξεκάθαρα «ναι» σε αυτό το ερώτημα, με τους πιο στιλάτους άνδρες να τις επιλέγουν σε κάθε περίσταση.

Οι μπαλαρίνες, οι οποίες θεωρούνται κατά τα άλλα ένα αυστηρά feminine item, φαίνεται πως έχει προστεθεί με μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά στις ανδρικές γκαρνταρόμπες ως μια επιλογή που προσθέτει προσωπικότητα και άφθονο στιλ.

Οι μπαλαρίνες, πέρα από την κομψότητά τους (μην ξεχνάς άλλωστε πως είναι και το αγαπημένο item των πιο φινετσάτων Γαλλίδων) προσφέρουν μια μοναδική ευελιξία. Πιο συγκεκριμένα είναι ελαφριές, επιτρέποντας μια πιο φυσική αίσθηση στο περπάτημα, σε σύγκριση πάντα με τα πιο ογκώδη sneakers, ενώ σε ό,τι αφορά το στιλ ταιριάζει πραγματικά με όλα.

Η απλότητά τους και η καθαρή γραμμή τους, μπορεί να ταιριάξει τέλεια με oversized κομμάτια, να αναδείξει tailoring items ή και να δώσει quite luxury vibes σε ένα statement outfit, καταλαβαίνεις λοιπόν πως αποτελεί ένα ζευγάρι πασπαρτού για κάθε περίσταση. Όπως λοιπόν τα παραπάνω ισχύουν για κάθε γυναίκα που τα επιλέγει, έτσι μπορεί να ισχύει και για κάθε άνδρα που θέλει να τις φορέσει.

Πώς φορούν τις μπαλαρίνες οι στιλάτοι άνδρες

Η άνοδος αυτής της τάσης, της επιλογής των μπαλαρινών από άνδρες, δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη συμβολή ορισμένων προσώπων που λειτουργούν ως σύγχρονα style icons, όπως ο Τζέκιπ Ελόρντι, ο Χάρι Στάιλς και ο Bad Bunny.

O Τζέικοπ Ελόρντι είχε επιλέξει σε εμφάνισή του στο πλατό του Jimmy Kimmel Live ένα casual σύνολο, με blue jean, παστέλ ροδακινί πουκάμισο και ένα υβρίδιο μπαλαρίνες – loafers σε κρεμ απόχρωση, ενώ και ο Κόλμαν Ντομίνγκο φόρεσε σε πρόσφατη εμφάνισή του στο New York Theatre Workshop Benefit Gala, opera pumps από τον οίκο Valentino, τα οποία παρέπεμπαν σε εναλλακτικό σχέδιο μπαλαρίνας ολοκληρώνοντας το κομψό κοστούμι του.

Ο Χάρι Στάιλς είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμφανίστηκε με κοστούμι και μαύρες μπαλαρίνες στα Brit Awards 2026 ενώ στη σκηνή των Grammy επέλεξε σύνολο – και μπαλαρίνες σε απόχρωση μέντας– από τον οίκο Dior.

Αντίστοιχα, ο Bad Bunny φορά τις μπαλαρίνες με έναν πιο τολμηρό τρόπο. Στη δική του περίπτωση, το παπούτσι λειτουργεί σχεδόν ως προέκταση της προσωπικότητάς του. Παιχνιδιάρικο, αντισυμβατικό και πλήρως απελευθερωμένο από κανόνες. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, με αφορμή την πρεμιέρα του Happy Gilmore 2 φόρεσε μια βερμούδα του οίκου Valentino, ένα gingham blazer και μαύρες μπαλαρίνες του οίκου Dries Van Noten.

Και με γνώμονα όλα τα παραπάνω, ένα είναι το συμπέρασμα. Η μόδα σήμερα είναι πιο συμπεριληπτική από ποτέ - και αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο από τις δημιουργίες των μεγαλύτερων σχεδιαστών και τις εμφανίσεις των celebrities. Τα όρια ανάμεσα στο feminine και το ανδρόγυνο στιλ έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν, αφήνοντας χώρο και ελευθερία.

Όπως βλέπουμε γυναίκες να υιοθετούν ανδρόγυνα στιλ και να αποπνέουν δυναμισμό και κομψότητα, έτσι και οι άντρες, από τις street style εμφανίσεις μέχρι το κόκκινο χαλί, μπορούμε να πούμε πως πειραματίζονται με πιο ρομαντικές σιλουέτες και στοιχεία που παλαιότερα θα θεωρούσαμε απαγορευμένα.

Και γιατί όχι άλλωστε; Στη μόδα το ζητούμενο είναι η ελευθερία έκφρασης και, αν ένα ζευγάρι μπαλαρίνες μπορεί να εκφράσει αυτή την ελευθερία και αυτή την εξέλιξη, τότε ίσως αξίζει τελικά να του δώσουμε μια θέση ακόμη και στην πιο απρόβλεπτη ανδρική γκαρνταρόμπα.