Η επιστροφή της σειράς Euphoria για την τρίτη σεζόν σηματοδοτεί όχι μόνο μια αφηγηματική εξέλιξη των χαρακτήρων, αλλά και μια σαφή αισθητική μετατόπιση.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί ο Νέιτ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικοπ Ελόρντι, ο οποίος πλέον εμφανίζεται στιλάτος και αβίαστα cool φορώντας μόνο Bottega Veneta.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, όπου το στιλ του Νέιτ βασίζονταν σε απλά hoodies και athleisure items, η νέα σεζόν τον βρίσκει να ωριμάζει στιλιστικά. Στο επίσημο τρέιλερ, ο χαρακτήρας εμφανίζεται να φοράει αποκλειστικά σχεδόν κομμάτια του οίκου Bottega Veneta. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το καρό πουκάμισο σε μπλε και μπεζ αποχρώσεις,σχέδιο του Ματιέ Μπλαζί, που φορούσε στην πασαρέλα της συλλογής Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2023 η Κέιτ Μός.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι φορά Bottega Veneta στο Euphoria και δεν ήταν ποτέ τόσο cool όσο τώρα

Getty Images

Το συγκεκριμένο look ολοκληρώνει με denim παντελόνι και ζώνη intrecciato, την χαρακτηριστική πλεκτή τεχνική του οίκου, συνδυασμός που απογειώνει την αβίαστα cool αισθητική του.

Επιπλέον, ο Νέιτ στο τρέιλερ εμφανίζεται με suede collared jackets, καφέ δερμάτινα πανωφόρια, αλλά και polo μπλουζάκια με το διακριτικό triangular branding του οίκου. Ακόμη και σε πιο formal στιγμές, όπως μια σκηνή γάμου, το tuxedo που επιλέγεται παραπέμπει έντονα στη φιλοσοφία της Bottega Veneta.

Τζέικοπ Ελόρντι, Euphoria/ HBO

Και αφού είδες τον Νέιτ, aka Τζέικομπ, με τα key pieces του οίκου, να σου πω πως, η στιλιστική αυτή στροφή δεν είναι τυχαία. Στην εκτός κινηματογράφου ζωή του, ο Τζέικοπ αποτελεί ambassador του οίκου Bottega Veneta από το 2024, κάτι που εξηγεί τη συχνή του εμφάνιση με κομμάτια του brand τόσο σε δημόσιες εμφανίσεις του όσο και, πλέον, στον ρόλο του στη σειρά. Η σύνδεση αυτή μεταξύ ηθοποιού και οίκου ενισχύει τη συνοχή της εικόνας του, δημιουργώντας μια ταύτιση που λειτουργεί τόσο σε επίπεδο marketing όσο και αφήγησης.

Τζέικοπ Ελόρντι, Euphoria/ HBO

Παράλληλα, η ενδυματολογική εξέλιξη του Νέιτ αντικατοπτρίζει και την αφηγηματική του πορεία. Στη νέα σεζόν, ο χαρακτήρας είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, πιθανώς πιο επιτυχημένος επαγγελματικά, και ενδεχομένως οικονομικά ευκατάστατος — στοιχεία που δικαιολογούν την πρόσβαση σε high fashion.

Το γεγονός ότι περιβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά από έναν οίκο όπως η Bottega Veneta μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη ελέγχου, εξουσίας και κοινωνικής ανόδου, στοιχεία που ήταν πάντα κεντρικά στον χαρακτήρα του.