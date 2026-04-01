Ο οίκος McQueen «παντρεύει» το θαλάσσιο τοπίο με το αστικό, με έναν μοναδικό τρόπο και «βουτάει» μέσα σε καταγάλανα νερά για χάρη της νέας καμπάνιας Manta, μια καμπάνια που απεικονίζει με τον πιο artistic τρόπο τα νέα σχέδια τσαντών του, Manta.

Με επίκεντρο τη τσάντα De Manta, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως μέρος της συλλογής Plato's Atlantis για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2010, υπό την καθοδήγηση του Lee Alexander McQueen και υπό το δημιουργικό βλέμμα του φωτογράφου Τιμ Γουόκερ, η πρώτη αφιερωμένη καμπάνια του οίκου στη τσάντα, μοιάζει με μια βυθισμένη ουτοπία.

Με πρωταγωνίστρια τη Βίβιεν Σολάρι τα καρέ την απεικονίζουν κρατώντας τη τσάντα, με το αποτέλεσμα να μοιάζει απόκοσμο καθώς βυθίζεται στα κρυστάλλινα νερά.

Για τη νέα του καμπάνια του ο McQueen βούτηξε σε καταγάλανα νερά και το αποτέλεσμα μοιάζει με απόκοσμο υδάτινο τοπίο

Μεταφράζοντας λοιπόν τη μορφή του Manta ray (των σαλαχιών δηλαδή) σε μια γωνιώδη διπλωμένη σιλουέτα, η γεωμετρία της τσάντας Manta ενσαρκώνει τις εντάσεις που κρύβονται βαθιά στην καρδιά του McQueen. Γλυπτική και αιχμηρή, όπως αναφέρει ο οίκος, είναι σχεδιασμένη για να συγκρούεται με το στοιχειώδες και το αστικό αλλά και να ανταποκρίνεται στην ορμή της πόλης.

Alexander McQueen/ Φωτογραφία: @viviensolari

«Θέλαμε να ζωντανέψουμε την ουσία της σιλουέτας», ανέφερε ο δημιουργικός διευθυντής Σον Μακγκίρ στο 10magazine και συνέχισε:

«Eξερευνώντας τη διαχρονική σχέση του McQueen με τη φύση. Σε συνεργασία με τον Τιμ Γουόκερ, έναν από τους σπουδαίους αφηγητές της μόδας, αποτυπώνεται η ενέργεια που βρίσκεται στην καρδιά του McQueen - στο κατώφλι μεταξύ ηρεμίας και χάους».



