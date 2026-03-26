Η νέα καμπάνια του Jean Paul Gaultier για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για τον οίκο, καθώς αποτελεί το πρώτο οπτικό δείγμα της δημιουργικής κατεύθυνσης του Duran Lantink.

Με τίτλο «Junior», η καμπάνια λειτουργεί ως μια δυναμική εισαγωγή στο σύμπαν που επιχειρεί να χτίσει ο Duran Lantink, επαναφέροντας τη ready to wear γραμμή με έναν τρόπο που κοιτάζει ταυτόχρονα προς το παρελθόν και το μέλλον.

Φωτογραφημένη από το εμβληματικό δίδυμο Inez & Vinoodh, η καμπάνια αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του ’80, μια περίοδο άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα του οίκου. Τα έντονα silhouettes και exaggerated σχήματα αλλά και η θεατρικότητα των εικόνων, ανακαλούν την αυθεντική ενέργεια του οίκου, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίζονται μέσα από το πιο πειραματικό και συχνά ανατρεπτικό φίλτρο του Lantink.

Ο Duran Lantink επανασυστήνει τον οίκο Jean Paul Gaultier, μέσα από την καμπάνια Junior, γεμάτη δράση και υπερβολή

Η καμπάνια εστιάζει στις χαρακτηριστικές δημιουργίες της συλλογής, αναδεικνύοντας εμβληματικά στοιχεία του οίκου, όπως οι ρίγες και τα διάφανα tattoo mesh υφάσματα ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζονται ως απλές αναφορές στο αρχείο του οίκου αλλά επανέρχονται μέσα από μια πιο παιχνιδιάρικη, σχεδόν σουρεαλιστική προσέγγιση.

Αυτό που κάνει την καμπάνια να ξεχωρίζει είναι η έντονη αίσθηση κίνησης και ενέργειας. Οι εικόνες δεν μοιάζουν στατικές, αλλά αποτυπώνουν μια σχεδόν κινηματογραφική ροή, παραπέμποντας στη νυχτερινή ζωή, την club κουλτούρα και μια ανεπιτήδευτη διάθεση για διασκέδαση.

Η πρώτη αυτή καμπάνια επιβεβαιώνει ότι ο Lantink δεν ενδιαφέρεται να αναπαράγει πιστά το παρελθόν του οίκου, αλλά να το αποδομήσει και να το επανασυνθέσει. Μέσα από υπερβολή και έντονη σωματικότητα, δημιουργεί μια νέα αφήγηση που προκαλεί, διχάζει και τελικά κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό.

