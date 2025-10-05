To ντεμπούτο του Duran Lantink στον Jean Paul Gaultier – Τολμηρό, διασκεδαστικό και επαναστατικό

Ο Duran Lantink φημίζεται για την καινοτομία του, τον τολμηρό σχεδιασμό του και το ανατρεπτικό του ύφος. Υποψιάζεσαι τι ακολούθησε λοιπόν στο ντεμπούτο του για τον οίκο Jean Paul Gaultier;

Η δουλειά του Duran Lantink συχνά «θολώνει» τα όρια μεταξύ φύλων, μεταξύ ιδανικών ομορφιάς, με τη νέα του θέση στο ατελιέ Jean Paul Gaultier, να του δίνεται την πλήρη σχεδιαστική ελευθερία και έμπνευση.

O σχεδιαστής έκανε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και για την πρώτη του συλλογή υπό τα νέα του καθήκοντα στον οίκο Jean Paul Gaultier, «πάντρεψε» τη χαρακτηριστική του υπογραφή με την παιχνιδιάρικη κληρονομιά του οίκου. Το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα ήταν «γυμνό», γεμάτο ρίγες και τρισδιάστατες οφθαλμαπάτες, χρώματα, «αλλόκοτους» και γλυπτικού όγκους.

To ντεμπούτο του Duran Lantink στον Jean Paul Gaultier

Με τίτλο «Junior» η συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου ήρθε να ανατρέψει ωμά τους κανόνες φύλου και την κατανόηση των ρούχων με έναν σχεδόν προκλητικό και θρασύ, αλληγορικό, διασκεδαστικό αλλά κυρίως επαναστατικό τρόπο.

Στη συλλογή είδαμε πολλά σχέδια να επανερμηνεύονται, με το «φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε», το χαρακτηριστικό σώμα του οίκου να γίνεται ακόμη πιο γλυπτικό και το εμβληματικό cone bra να παίρνει νέα μορφή.





Φυσικά, απαρατήρητα δεν πέρασαν και τα body hair suits, τα οποία θύμισαν τα γυμνά προσθετικά σώματα που είχε φορέσει στα μοντέλα του για την επίδειξή του «Duration». Προκλητικός και έντονος, ελεύθερος και άκρως δημιουργικός ο σχεδιαστής μάς έχει συνηθίσει σε out of the box σχεδιασμό και, αυτό είναι κάτι που δεν θα αλλάξει τώρα.



«Πρόκειται για cosplay, παίζει με το κακό γούστο, έχει σχέση με τη φόρμα. Κάθε σεζόν, προσπαθούμε να εκπλήξουμε τον εαυτό μας με το πώς μπορούμε να αλλάξουμε ένα πρωτότυπο κομμάτι σε κάτι που βρίσκουμε ενδιαφέρον και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είμαστε ελεύθεροι» είχε πει τότε ο σχεδιαστής, μετά τις έντονες αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια του κοινού.

Το μέλλον του οίκου Jean Paul Gaultier προμηνύεται γεμάτο τόλμη, με το μοναδικό σχεδιαστικό όραμα του Duran για τον οίκο να έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, πάντως, αν κάτι είναι σίγουρο αυτό είναι πως ο σχεδιαστής έχει τις «ευλογίες» του Jean Paul, με τη σκηνή όπου οι δυο τους αγκαλιάζονται σφιχτά μετά τη λήξη της σημερινής επίδειξης να γίνεται viral στα social media.

