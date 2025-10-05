«Αυτές είναι στιγμιαίες σπίθες μέσα στο σκοτάδι, αστερισμοί από πυγολαμπίδες που αποκαλύπτουν περάσματα δυνατοτήτων και θρέφουν τη φαντασία με πολιτική δύναμη»

H σημερινή ημέρα στην πόλη του φωτός δεν ήταν λιγότερο ενδιαφέρουσα από τις προηγούμενες, με τους σχεδιαστές να προσφέρουν απλόχερα λίγη από τη μαγεία του εσωτερικού τους κόσμου – αλλά και του κόσμου της μόδας, με τον Alessandro Michele, creative director του οίκου Maison Valentino να στέλνει ποιητικά το «σύνθημα».

Ο Alessandro Michele, παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με τίτλο «Fireflies» στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και, όπως υπαινίσσεται με την ονομασία της συλλογής και του show, η επίδειξή του ήταν σαν ένα ταξίδι σε έναν μυστηριώδη νυχτερινό κόσμο.

Εμπνευσμένη από το όραμα του Pier Paolo Pasolini για τις πυγολαμπίδες ως εύθραυστους αλλά διαρκείς φάρους, η νέα του συλλογή είναι ένας ύμνος προς τη φωτεινή περιφρόνησή τους.

Valentino: Μέσα στον μυστηριώδη νυχτερινό κόσμο του Alessandro Michele, γεμάτο πυγολαμπίδες

«Χρειαζόμαστε να αφοπλίσουμε τα μάτια μας και να ξυπνήσουμε ξανά το βλέμμα. Είναι ο μόνος τρόπος για να κατανοήσουμε πως το σκοτάδι του παρόντος μας είναι στην πραγματικότητα υφασμένο με σμήνη από φωτεινές πυγολαμπίδες, υποψίες κόσμων που έρχονται, ίχνη μιας ομορφιάς που ανθίσταται στην ομοιομορφία, ευαίσθητες επιφοιτήσεις που μπορούν να μας επανασυνδέσουν με το ανθρώπινο» γράφει στο σημείωμά του ο σχεδιαστής και συνεχίζει:

«Η μόδα, με αυτή την έννοια, μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ο ρόλος της είναι να φωτίζει ό,τι επιλέγει να κρύβεται, αποκαλύπτοντας ντροπαλά σημάδια του μέλλοντος. Η δύναμή της έγκειται στο να βεβηλώνει το κατεστημένο, αναδίδοντας λάμψεις μαγείας και φωτεινά σημάδια γεμάτα χάρη».

«Αυτές είναι στιγμιαίες σπίθες μέσα στο σκοτάδι, αστερισμοί από πυγολαμπίδες που αποκαλύπτουν περάσματα δυνατοτήτων και θρέφουν τη φαντασία με πολιτική δύναμη».

Οι λαμπερές πούλιες, η κλωστή με το χαρακτηριστικό χρυσό φινίρισμα και το μετάξι είχαν κυρίαρχη θέση, με τις μπλε αποχρώσεις, το φωτεινό κίτρινο, το κόκκινο και το μωβ να ξεπροβάλλουν άλλοτε διακριτικά και άλλοτε έντονα ανάμεσα από τις λάμψεις.

Από την επίδειξη δεν έλειψαν και τα περίπλοκα prints, τα ρευστά κοψίματα και τα φορέματα, προσθήκες που επαναπροσδιόριζαν τη σύγχρονη ιταλική πολυτέλεια και έδιναν έναν «ήσυχο» αισθησιασμό.

