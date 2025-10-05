Ο Pier Paolo Piccioli έκανε το ντεμπούτο του στον οίκο Balenciaga – Το λαμπρό όραμά του για το μέλλον

Το ντεμπούτο του Pier Paolo Piccioli στον οίκο Balenciaga ήταν ίσως η πιο πολυαναμενόμενη στιγμή της φετινής Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι

Μετά την αποχώρηση του Demna, ο οποίος μετρούσε μια ολόκληρη δεκαετία στο τιμόνι του οίκου Balenciaga, το κοινό περίμενε με κομμένη την ανάσα να δει το νέο όραμα του Ιταλού σχεδιαστή, Pier Paolo Piccioli. Γνωστός για το πλούσιο χρώμα, τη ρομαντική του διάθεση και τις χαρακτηριστικές σιλουέτες του από τη θητεία του στον Valentino, ήρθε να φέρει έναν πιο ανθρώπινο παλμό - κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ο νέος οίκος Balenciaga του Pierpaolo Piccioli

Η πρόσκληση για την πρώτη επίδειξή του υπό τα νέα του καθήκοντα ήταν ένα κασετόφωνο με την ηχογράφηση ενός καρδιακού παλμού με τον ίδιο να σημειώνει «κάθε καρδιά χτυπά διαφορετικά».



Η πασαρέλα γέμισε από έναν αέρα εκλεπτυσμένης τόλμης με χρωματικά να κυριαρχούν, φορέματα, πλούσια φτερά, opera gloves, μικροσκοπικές τσάντες και δερμάτινα platform thong να κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Ο Piccioli δανείστηκε στοιχεία από το αρχείο του οίκου, όπως τις balloon σιλουέτες και τα iconic headpieces, και τα επανερμήνευσε με τη δική του μοναδική υπογραφή, με σύγχρονη ματιά, χωρίς να υποπέσει σε μιμητισμούς. Ήταν σαν να συνομιλεί με τον Cristóbal, τον Ghesquière και τον Demna ταυτόχρονα, και να δημιουργεί μια παλέτα σχεδίων, εμπειριών και οραμάτων και με όλα αυτά να συνθέτει μια συλλογή γεμάτη νοσταλγία, ισορροπημένα σύγχρονη και συνάμα κλασικά κομψή.



Ο σχεδιαστής απέδειξε με αυτό το show πως δεν έρχεται να σβήσει το παρελθόν του οίκου Balenciaga, αλλά να το εξελίξει. Ο σεβασμός στην ιστορία του οίκου, η ανθρώπινη προσέγγιση και η ποιητική ματιά του δείχνουν πως ο Balenciaga μπαίνει σε μια νέα «φάση», πιο συναισθηματική, ίσως και πιο κοντά στο αρχικό του πνεύμα, με κάθε κομμάτι της συλλογής Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 να επαναπροσδιορίζει την ισορροπία μεταξύ δράματος και καθαρότητας.

Όσο για το front row του show του Balenciaga, από τη Μέγκαν Μαρκλ και την Αν Χάθαγουεϊ έως τη Σιμόν Άσλεϊ και την Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, όλος ο κόσμος της showbiz – και όχι μόνο, έδωσε το «παρών».

