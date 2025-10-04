Η συλλογή του Guram Gvasalia ήταν μια «κραυγή» στη φρίκη του έξω κόσμου – Από αντιφασιστικά σύμβολα μέχρι items χωρίς πλάτη

Προκλητικός και αντισυμβατικός, ο Guram Gvasalia παρουσίασε κομμάτια, από αντιφασιστικά μπλουζάκια μέχρι παντελόνια και φούστες χωρίς πλάτη

Η επίδειξη του Guram Gvasalia για τη Vetements και τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, πραγματοποιήθηκε σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο στο Παρίσι, σε έναν χώρο γεμάτο με φώτα εργοταξίου, αντανακλώντας όλα τα κρυφά και μη νοήματα που ήθελε να περάσει ο σχεδιαστής.

Το fashion show ξεκίνησε με τον ήχο γαβγισμάτων, με φλας και την εικόνα μοντέλων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Προκλητικός και αντισυμβατικός, ο Guram Gvasalia παρουσίασε κομμάτια, από αντιφασιστικά μπλουζάκια μέχρι παντελόνια και φούστες χωρίς πλάτη.

Στη συλλογή είδαμε ριγέ polo, oversized cargo παντελόνια, μικροσκοπικά αθλητικά μπουφάν και μπλουζάκια με σλόγκαν όπως το «I AM NAKED UNDERNEATH MY CLOTHES».

Η συλλογή του Guram Gvasalia ήταν μια «κραυγή» στη φρίκη του έξω κόσμου

Είδαμε την Γουίνι Χάρλοου με ένα πουά καφέ φόρεμα, μια σύγχρονη εκδοχή του φορέματος της Julia Roberts στην ταινία «Pretty Woman» αλλά και με μια ολόσωμη φόρμα με ανάγλυφο print ενώ είδαμε στην πασαρέλα και την Κάρα Ντελεβίν, η οποία έκλεισε το show φορώντας ένα μίνι μαύρο εφαρμοστό φόρεμα.

Φυσικά η επίδειξη και η συλλογή του Guram Gvasalia δεν ήταν καθόλου τυχαία, με τα σχέδιά του να έχουν βαθιά νοήματα. Τα ρούχα ήταν κανονικά μπροστά και σχεδόν γυμνά πίσω, ένα έμμεσο σχόλιο για τα δεδομένα του κόσμου σήμερα που έχει εμμονή με την… επιφάνεια ενώ τα αντιφασιστικά logo ήταν ο τρόπος του σχεδιαστή να μιλήσει για τον φασισμό, που εν έτη 2025 προφανώς κάτι έχει πάει πολύ λάθος στην κοινωνία για να χρειάζεται να παρουσιάζουμε αντιφασιστικά σύμβολα στην πασαρέλα.

«Μεγαλώνοντας με 3 θρησκείες, έχοντας μια Εβραία μητέρα, έναν Χριστιανό πατέρα και έναν παππού μουσουλμάνο, μαθαίνεις ότι το να βρίσκεις κοινό σε φέρνει πολύ πιο μακριά από το να κολλάς στις διαφορές. Είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι ίδιοι. Ο κόσμος έχει μπει σε ένα θλιβερό μέρος τελευταία. Ας μην το αφήσουμε να συμβεί ξανά» έγραψε μεταξύ άλλων ο σχεδιαστής.