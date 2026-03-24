Ο Γουίλι Τσαβαρία σχεδιάζει μια capsule συλλογή για τα Zara, με μια καμπάνια εμπνευσμένη από τις μεξικανικές τηλενουβέλες

Η καμπάνια της συλλογής είναι γεμάτη δράμα και ένταση

Ο Μεξικανοαμερικανός σχεδιαστής Γουίλι Τσαβαρία ετοιμάζει μια capsule συλλογή με τα Zara κα, οι εξελίξεις της φετινής fashion σκηνής συνεχίζουν να μας εντυπωσιάζουν.



Η νέα capsule συλλογή με τίτλο «VATÍSIMO», έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας του brand να γεφυρώσει τον κόσμο της υψηλής αισθητικής με την προσιτή μόδα.



Να σου θυμίσουμε πως, τα τελευταία χρόνια, το brand επενδύει συστηματικά σε συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς, επιδιώκοντας να ξεπεράσει τα όρια του fast fashion και να τοποθετηθεί πιο δυναμικά στον χώρο της σύγχρονης μόδας. Δες για παράδειγμα την πρόσφατη ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Τζον Γκαλιάνο.

Ο Γουίλι Τσαβαρία σχεδιάζει μια capsule συλλογή για τη Zara

Ο Μεξικανοαμερικανός σχεδιαστής Γουίλι Τσαβαρία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, γνωστός για τη βαθιά κοινωνική και πολιτισμική διάσταση των δημιουργιών του, ενώνει τις δυνάμεις του με τα Zara σε μια συλλογή που αντλεί έμπνευση από την κουλτούρα Chicano και την έννοια της κοινότητας.

‘VATÍSIMO’ by ZARA and Willy Chavarria/ YouTube

Το ίδιο το όνομα της συλλογής προέρχεται από τον όρο «vato» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει φίλους και κοντινά πρόσωπα, αναδεικνύοντας αξίες όπως η συντροφικότητα, η ταυτότητα και το αίσθημα του ανήκειν. Η συλλογή περιλαμβάνει ανδρικά και γυναικεία κομμάτια, με χαρακτηριστικά στοιχεία όπως oversized παντελόνια, έντονους ώμους σε σακάκια, boxy hoodies και κομψά πουκάμισα, ενώ δεν λείπουν και πιο structured επιλογές στο γυναικείο κομμάτι.



Σε δηλώσεις του στο Hypebeast, ο σχεδιαστής αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από το project, αναφέροντας πως οραματίστηκε «μια έπαυλη στην Πόλη του Μεξικού, γεμάτη οικογενειακά δράματα».

«Η καμπάνια είναι εμπνευσμένη από τις μεξικανικές τηλενουβέλες που παρακολουθούσαμε η ομάδα μου και εγώ» είπε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Το VATISIMO είναι η υπερθετική μορφή του «vato», ενός όρου που χρησιμοποιείται στην κοινότητα των Chicano για να αναφερθεί σε φίλους, συντρόφους, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Το όνομα τιμά τη φιλία, τη συντροφικότητα και την αγάπη. Μιλάει για προσωπικούς δεσμούς, την υπερηφάνεια του να ανήκεις σε μια κοινότητα και τη δύναμη των ριζών. Θέλω (η λατινοαμερικανική κοινότητα) να νιώθει ότι την βλέπουν. Θέλω να νιώθουν περήφανοι. Υπάρχει τόση ομορφιά στις κοινότητές μας, στις ιστορίες μας, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό και να το γιορτάσουμε. Το μήνυμα αφορά στην πραγματικότητα την αξιοπρέπεια και το να γνωρίζεις την αξία σου και να την κουβαλάς μαζί σου»

Δες την καμπάνια παρακάτω: