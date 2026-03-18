Στον κόσμο της μόδας, όπου οι συνεργασίες ανάμεσα σε μεγάλους οίκους και εμπορικά brands δεν είναι κάτι το νέο, υπάρχουν κάποιες συμπράξεις που ξεχωρίζουν πραγματικά, με εκείνη του John Galliano με τη Zara, να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το brand.

Η Zara, η οποία ανήκει στον όμιλο Inditex, κάνει τα τελευταία χρόνια μια ξεκάθαρη προσπάθεια να αναβαθμίσει την εικόνα της και να απομακρυνθεί από την ταμπέλα του απλού fast fashion. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του John Galliano, ενός από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς σχεδιαστές της σύγχρονης μόδας, μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι.

Με θητεία σε ιστορικούς οίκους όπως Dior και Maison Margiela, ο Galliano είναι γνωστός για τη θεατρικότητα, την avant-garde αισθητική και τη μοναδική του ικανότητα να “αποδομεί” και να επανασυνθέτει τα ρούχα.

John Galliano x Zara: Η συνεργασία που ενώνει το luxury με το mass market -Η προσιτή πολυτέλεια στα καλύτερά της

Η συνεργασία αυτή θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εποχικών συλλογών. Ο Galliano, όπως αναφέρεται στο The Fashion Network, θα δουλέψει πάνω σε κομμάτια από το αρχείο της Zara, τα οποία θα αποδομήσει και θα επανασχεδιάσει χρησιμοποιώντας νέα υλικά. Η ίδια η εταιρεία περιγράφει αυτή τη διαδικασία ως «re-authoring» δηλαδή μια μορφή επανασυγγραφής της ταυτότητας του brand.

Η πρώτη συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μέσα στη διάρκεια της συνεργασίας. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ελάχιστες, είναι σαφές ότι η Zara δεν στοχεύει απλώς σε ένα στιγμιαίο hype, αλλά σε μια πιο ουσιαστική ενίσχυση της ταυτότητάς της στον χώρο της μόδας.

«Η Zara ανακοινώνει μια διετή δημιουργική συνεργασία με τον John Galliano, ο οποίος θα επανασυγγραφεί τα αρχεία του brand μέσα από μια σειρά εποχιακών συλλογών. Ο κύριος Galliano θα εργάζεται άμεσα με ενδύματα από τις προηγούμενες σεζόν του Zara, αποδομώντας και αναδιαμορφώνοντάς τα σε νέες εποχιακές εκφράσεις και δημιουργίες» αναφέρει το brand μεταξύ άλλων.

Όπως και να 'χει πάντως, ένα είναι το σίγουρο, αυτή είναι μια κίνηση που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο luxury και το mass market, φέρνοντας την υψηλή δημιουργία πιο κοντά στην καθημερινότητα.