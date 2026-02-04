6 + 2 fashion αγορές που αξίζει να κάνεις από vintage και second hand μαγαζιά
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
4 Φεβρουαρίου 2026
Οι αγορές από vintage και second hand μαγαζιά έχουν εξελιχθεί από μια εναλλακτική επιλογή σε έναν πραγματικό τρόπο ζωής. Πλέον, δεν πρόκειται απλώς για έναν τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων, αλλά για μια πιο συνειδητή, προσωπική και δημιουργική προσέγγιση στη μόδα.
Το vintage shopping προσφέρει μια εμπειρία διαφορετική από τις κλασικές αγορές, την αίσθηση της αναζήτησης, της ανακάλυψης και της μοναδικότητας καθώς κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιστορία.
Γιατί να ψωνίσεις από vintage και second hand μαγαζιά;
Ένας από τους βασικούς λόγους που αξίζει να επενδύσει κανείς σε vintage αγορές είναι φυσικά η ποιότητα. Πολλά ρούχα παλαιότερων δεκαετιών είναι κατασκευασμένα από πιο ανθεκτικά υλικά και με μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομέρεια ενώ παράλληλα, το vintage shopping είναι φιλικό προς το περιβάλλον, μειώνει την υπερκατανάλωση και δίνει νέα ζωή σε ρούχα που ήδη υπάρχουν.
Τέλος, μην ξεχνάς πως τα vintage μαγαζιά βοηθούν να αναπτύξουμε ένα προσωπικό στιλ, μακριά από τις μαζικές τάσεις της γρήγορης μόδας. Οι αγορές από vintage μαγαζιά δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια επιλογή που συνδυάζει μόδα, ποιότητα και προσωπικότητα για αυτό παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όσα πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου.
Οι fashion αγορές που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου από vintage μαγαζιά
- Πλεκτά και πουλόβερ
Συνήθως είναι πιο ζεστά, χάρη στα ποιοτικά υλικά τους, είναι ανθεκτικά και φυσικά μπορείς να βρεις ιδιαίτερες υφές ή σχέδια που δύσκολα βρίσκεις σήμερα.
- Πουκάμισα
Κλασικά, ριγέ ή λινά, τα thrifted πουκάμισα, ιδίως τα oversized «κάθονται» καλύτερα στο σώμα, προσφέρουν άνετη εφαρμογή και διαχρονικό στιλ.
- Denim
Τα vintage τζιν ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την εφαρμογή τους, ενώ «κάθονται» καλύτερα στο σώμα.
- Τσάντες
Από δερμάτινες μέχρι πιο ιδιαίτερες εποχιακές επιλογές, οι τσάντες από "βιντατζάδικα" είναι πάντα καλύτερες. Εκτός από το ότι μπορείς να βρεις κομμάτια οίκων, είναι μοναδικές και φυσικά πιο στιβαρές.
- Δερμάτινα jackets
Τα καλής ποιότητας δερμάτινα jackets έχουν χαρακτήρα, αντέχουν στον χρόνο και, μεταξύ μας, όσο πιο vintage, τόσο το καλύτερο. Editor's tip: Ψάξε για εκείνα που έχουν αποκτήσει με τον καιρό την όμορφη χαρακτηριστική πατίνα.
- Καμπαρντίνες
Κομψές, διαχρονικές και ιδανικές για όλες τις εποχές, οι vintage καμπαρντίνες έχουν συχνά μοναδικές λεπτομέρειες στα κουμπιά, τις ραφές ή τη φόδρα που δεν θα βρεις στις fast fashion επιλογές.
- Παλτό
Από κλασικά μάλλινα μέχρι πιο statement επιλογές, μονόχρωμα ή με prints, τα παλτό παλαιότερων εποχών έχουν εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και είναι μοναδικά.
- Ρολόγια
Τέλος, τα vintage ρολόγια έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Τα ιδιαίτερα σχέδιά τους, τα μπρασελέ τους - ακόμη και το ξεθωριασμένο τους χρώμα σε κάποιες περιπτώσεις είναι γοητευτικό. Μπορούν να δώσουν σε κάθε outfit μοναδικό χαρακτήρα και θα σε συμβούλευα την επόμενη φορά να προσθέσεις ένα στη συλλογή σου.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.