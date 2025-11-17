5 φορές που οι celebrities φόρεσαν vintage κομμάτια στις λαμπερές εμφανίσεις τους και πώς με αυτόν τον τρόπο έκαναν μια ηχηρή δήλωση

Όταν η μόδα γίνεται «γέφυρα» μνήμης

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερους celebrities να στρέφονται σε vintage και αρχειακά κομμάτια σπουδαίων οίκων μόδας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο δημιουργίες που έχουμε δει σε iconic shows του παρελθόντος.

Αυτή η επιλογή φυσικά δεν είναι απλώς αισθητική, είναι σαν μια δήλωση απέναντι στις εφήμερες τάσεις που ξεπροβάλλουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας αλλά και μια απόδειξη πως υπάρχει ένας ευρύτερος σεβασμός και θαυμασμός σε εκείνη τη χρυσή εποχή. Η αναβίωση των looks της δεκαετίας του '90 μοιάζει σαν στιγμή που ενώνει το παρελθόν με το παρόν.

Όταν οι celebrities επιλέγουν vintage κομμάτια στις λαμπερές εμφανίσεις τους

Μέσα σε έναν κόσμο όπου η «πολυτέλεια» μοιάζει ολοένα και πιο μαζική, η επιλογή ενός σπάνιου vintage ρούχου λοιπόν είναι ο τρόπος να ξεχωρίσεις πραγματικά. Ένα ρούχο από την πασαρέλα των ’90s άλλωστε δεν είναι απλώς μια στυλιστική επιλογή, είναι μια δήλωση για αυθεντικότητα. Σκέψου για παράδειγμα το μεταλιζέ φόρεμα του John Galliano, από τη φθινοπωρινή συλλογή του 1997. Το φόρεμα, τόσο μοναδικό και τόσο εντυπωσιακό, φόρεσε ξανά 28 χρόνια μετά η Μπέλα Χαντίντ σε έξοδο της στο Λονδίνο συμπληρώνοντας ένα σερί εμφανίσεων με vintage κομμάτια.

Η Ζεντάγια είναι ακόμη μια από τις πολλές διάσημες γυναίκες που έχουν φορέσει iconic vintage κομμάτια από σπουδαίους σχεδιαστές, όπως η Vivien Westwood και ο John Galliano.

Δες παρακάτω τις πιο κομψές και iconic εμφανίσεις celebrities με vintage δημιουργίες σπουδαίων οίκων μόδας

Η Μπέλα Χαντίντ στις Κάννες το 2024 με Versace δημιουργία από το 2001

Το 2025 με John Galliano δημιουργία από το 1997

Η Αριάνα Γκράντε για το promo tour του Wicked με Givenchy δημιουργία του Alexander McQueen του '98.



Η Χέιλι Μπίμπερ στο Vanity Fair Oscar Party το 2025 με δημιουργία Saint Laurent από το '87

Η Ζεντάγια στο press tour του Dune: Part Two το 2024, με Mugler δημιουργία από το 1995